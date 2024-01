El Zumbido del Moscardón: Time is Life: Francisco Alejandro Leyva Aguilar (09:30 h)

Oaxaca de Juárez, 5 de enero. Una vez me dijeron que si yo quería distribuir algo en mi estado (Oaxaca), tenía que valerme de solo tres instituciones que cubrían con su presencia la totalidad del estado, esas eran, en ese orden, la CocaCola, el Magisterio y la Iglesia…tenían razón… ni las Sabritas llegaban tan lejos.

Por eso la “mega” farmacia que acaba de inaugurar el peje no es otra cosa más que una mega ocurrencia. En un país como México que se mueve por gasolinas o por turbosina, no es rentable concentrar el total de los medicamentos en una bodega enorme, eso es un error descomunal.

El recorrido por tierra es aproximadamente de 150 kilómetros, pero el tiempo del trayecto es de poco mas de cuatro horas y media por lo abrupto y curveado de la carretera, no es posible ir a 70 km por hora en esas carreteras de Oaxaca. Si le añadimos el tiempo de logística entre los aeropuertos de Toluca, CDMX y Oaxaca, el medicamento llegará por lo menos dos días después de solicitado y, si es un paracetamol no hay problema, pero si es un medicamento capaz de salvar una vida, el paciente habrá muerto antes que llegue.

Se llama LOGÍSTICA, incluso hay una carrera universitaria: Ingeniería Logística porque no es algo que se aprenda con tutoriales en YouTube sino un asunto lo suficientemente delicado como para que haya universidades que enseñen la profesión. Dicen los gringos “time is money”, pero en el caso de las medicinas yo diría “time is life”.