El Zumbido del Moscardón: Sigue la inconformidad: Francisco Alejandro Leyva Aguilar (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 24 de enero. Y seguimos con las inconformidades dentro del PRI. Otro grupo, ahora de mujeres priistas que se han roto el lomo trabajando en el activismo del partido no solo en Oaxaca capital sino en otras localidades del estado, me dijeron muy molestas que “no se vale que quieran enterrar al partido”, porque ellas -y ellos- han sido siempre incondicionales y nunca han sido tomados en cuenta para un cargo de elección popular, incluso cuando han llevado a gobiernos municipales, diputaciones locales o federales, incluso a senadores y gobernadores, nunca han sido tomados en cuenta para ocupar por lo menos un cargo mínimo.

Ingratitud se llama eso, me explicaron y ahora quieren que recorramos otra vez nuestras comunidades, nuestras colonias, nuestras calles poniendo la cara por los mismos que ya negociaron incluso su propia derrota. “Nos prometerán un pago semanal de unos 500 pesos para que hagamos el trabajo pero ¿quién nos garantiza que nos van a pagar? si muy probablemente pierdan, primero porque serán los mismos de siempre y segundo porque tienen la certeza de que no triunfarán y entonces preferirán quedare con el dinero de la campaña.

Como en la entrega anterior, quienes me contactaron me pidieron omitir sus nombres, aunque muy probablemente sean los firmantes de un documento en el que expresan su desacuerdo por la manera en que tanto el CEN como el CDE están llevando la elección de candidatos a los cargos elección popular (153 presidencias municipales, 25 distritos electorales locales, 10 distritos federales y dos fórmulas al senado).

El panorama, me explicaron mis entrevistados, es desolador para el tricolor, pero no todo está perdido porque lo que vale del PRI, no es su dirigencia, sino su militancia y aquí en Oaxaca habemos varios priistas que nacimos en cuna priista, que crecimos en una familia priista, que fuimos educados por priistas y que le tenemos un gran cariño y gratitud a nuestro partido que, poco o mucho, nos ha dado a cada uno, algo.

Ahí los vemos con sus ranchos llenos de ganado, sus casas de ensueño, sus prósperos negocios (restaurantes, hoteles, centros de diversión, boliches, taxis, camiones, salones para fiestas, etc), ahí los vemos llenos de dinero, no del esfuerzo, sino del talento para quedarse con el dinero público”.

Y no se vale, dijeron, porque muchos de los activistas, de los delegados del partido, de los promotores del voto, han dejado en las calles, no solo el poco dinero con el que cuentan, sino también su patrimonio como vehículos, computadoras, casas incluso donde se hacen las reuniones para convencer a los vecinos de que el PRI va a cambiar, que ya nunca nos van a utilizar, que ya no son corruptos ni traidores… nosotros no hemos recibido más que las mentadas de madre de los ciudadanos que son a nosotros a los que nos reclaman la falta de compromiso de quienes prometieron y luego se fueron sin cumplir.