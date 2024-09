El Zumbido del Moscardón: Septiembre negro: Francisco Alejandro Leyva Aguilar (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 11 de setiembre. Un 15 de septiembre de 1810 comenzó la gesta heroica para darle a México su libertad y desafanarse de un imperio español amenazado por Bonaparte. Las causas que provocaron nuestra independencia, no fueron las que nos hablan los libros de texto pero sí iniciaron una guerra que terminó con el dominio español en todas sus posesiones y sobre todo en México que fue su principal colonia en América.

Septiembre pues, es reconocido ahora como el mes patrio, un mes que luego de once años, once meses y once días permitió a México liberarse del yugo español y nos permitió iniciar una república federal y democrática que se vio coronada con la Constitución de 1857 y con el constituyente posterior de 1917 que, al menos hasta ayer, nos regía y nos daba identidad de nación republicana.

México dejará de ser una democracia para convertirse de hecho en una dictadura y no precisamente la del proletariado. Andrés seguirá mandando desde su rancho en la chingada o en cualquier otra parte de México, no se irá y moverá los hilos de su marioneta para que pueda dejarle el poder muy pronto a su hijo Andy y Claudia lo sabe y lo permite.

La sola intención de llevarla al pleno del Congreso de la Unión, nos trajo como consecuencia la pérdida de valor de nuestra moneda en aproximadamente un 20 por ciento ¿saben qué va a pasar cuando esa reforma sea parte ya de nuestra lastimada y violada Constitución?, eso es lo que los mexicanos no hemos dimensionado y, de verdad se los digo, lo vamos a padecer todos en los bolsillos, en el poder adquisitivo, en inflación, en depreciación constante de nuestra moneda. Vamos, la Reforma al Poder Judicial va a afectar hasta a los que votaron por ella, por eso no puedo concebir que no haya un solo senador de la mayoría que no sea concierte del daño que le infligirán al país.