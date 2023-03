El Zumbido del Moscardón: ¡Que mi boca no sea de profeta!: Francisco Alejandro Leyva Aguilar (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 30 de marzo. Lo dijimos en esta columna y pues ya sucedió: Congresistas de Estados Unidos presentaron la tarde de este miércoles la iniciativa para declarar a los cárteles de la droga mexicanos, como organizaciones terroristas ¿qué implica eso?, que de aprobarse, el Congreso de Estados Unidos autoriza al Gobierno de ese país para combatir en México a los criminales a los que identifica como potenciales amenazas a su Seguridad Nacional.

Alguien me decía que eso no iba a ser posible y que Joe Biden estaba resistiéndose a una intervención en México de esa naturaleza, que no era lo mismo Afganistán que nuestro país, pero pues estamos viendo lo contrario en una reacción enérgica del Congreso de los Estados Unidos al gobierno de López Obrador y, no solo porque haya más de cien mil muertos por fentanilo del otro lado de la frontera norte, sino porque el discurso bélico del peje, atenta contra los INTERESES de las empresas gringas que invierten en México, específicamente, las que considera el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Fueron los republicanos los que la tarde de este miércoles presentaron formalmente la iniciativa para declarar a los cárteles mexicanos como terroristas con todo lo que eso implica . Dicha iniciativa incluso vincula a los cárteles de la droga y del crimen organizado en México como organizaciones terroristas equiparables a Al-Qaeda, el Estado Islámico, ISIS, Hizbulá y Hamas, a ese nivel.

Se le conoce desde ya como la “ley narcos”y se incluyen a las organizaciones criminales como el Cartel Jalisco Nueva Generación, el Cártel de Sinaloa, el Cártel del Golfo, el Cártel del Noreste, el Cártel de Tijuana, el Cártel de Juárez, el Cártel de los Beltrán Leyva y el Cártel de la Familia Michoacana, además de sus células en todos los estados de la república.

Esta propuesta, que dicho sea de paso, le falta aun recorrer un largo camino pero que de alguna manera ha tenido el consenso de demócratas y republicanos fue impulsada por los senadores de este último partido Lindsey Graham de Carolina del Sur y Mike Lee de Utah, además de John Kennedy de Mississippi, Marsha Blackburn de Tennessee, John Hawley de Arkansas y Steven Daines de Montana.

Pero el tema no termina ahí, si es aprobada esta Ley Narco, el Congreso de los Estados Unidos declarará a las empresas chinas que suministran fentanilo, precursor para la elaboración de metanfetaminas que es la droga que está matando a los estadounidenses, como cómplices de los cárteles de las droga en México, en territorio internacional, lo que podría provocar una crisis diplomática entre dos potencias nucleares.

Estoy terminando de leer un excelente libro que escribió el Maestro Yuval Noah Harari que se llama “de animales a dioses”, que sugiere que el Premio Nobel de la Paz debieron dárselo a Robert Oppenheimer, quien desarrolló la bomba atómica y que nos trajo, según Harari lo que el llama la “pax atómica” (Harari N. Yuval, Ed. Debate, D.R. 2013, “From animals into gods: A brief history of humankind”, PP 406-411).

Lo escribió en 2013 y supone que los humanos, la vamos a pensar dos veces antes de la autoaniquilación pero ¿es eso verdad?, porque la invasión de Rusia a Ucrania, la escalada de violencia económica de la OTAN a Rusia, el apoyo de China a Rusia en su intento de anexarse Ucrania y los acontecimientos que pueda desarrollarse en México en una probable invasión de los Estados Unidos a México por el pretexto del fentanilo, pueden provocar una crisis mundial.

Es increíble pensar hasta dónde nos puede llevar la boca de un irresponsable como Andrés Manuel López Obrador que no tiene empacho en mentir y decirle al mundo que México vive un Estado de Derecho y que los narcos no controlan el territorio cuando vemos día a día, todo lo contrario a lo que pregona el peje. En vez de combatir a los cárteles de la droga, nuestro “presidente”, así en minúsculas y entre comillas los justifica, los solapa y los protege y ese justo, es el pretexto que necesitan los gringos para que Estados Unidos haga con México, lo que Rusia está haciendo con Ucrania.

Esperemos que la Ley Narco, por el bien de los mexicanos, se quede en la congeladora, porque de lo contrario, esto puede compararse como el asesinato del archiduque de Austria Francisco Fernando a manos de un extremista Serbio en Sarajevo, Bosnia el 28 de junio de 1914 que sirvió de pretexto para el inicio de las hostilidades en la Primera Guerra Mundial.

López debe entender el tamaño de su irresponsabilidad y combatir con todo el peso del Estado Mexicano a los cárteles de la droga, porque ese es su cometido como Jefe de Estado y no como el pelele que es. Llevamos más de 150 mil 103 homicidios en México a manos del crimen organizado ¿no es eso suficiente como para actuar con contundencia ya?, este es el sexenio más sangriento en nuestro país en toda su historia.

¿Exagero?… ¡ojalá mi boca se haga chicharrón!.

