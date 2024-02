El Zumbido del Moscardón: Otro escándalo: Francisco Alejandro Leyva Aguilar (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 23 de febrero. Nuevo escándalo. El “presidente”, se adelantó a una publicación del New York Times (NYT), en donde el rotativo da a conocer que algunos funcionarios de Estados Unidos están siguiéndole los pasos a los capos de la droga en México que los habría llevado no solo a funcionarios cercanos al peje sino a sus propios hijos.

La esquizofrenia de López no tiene igual, pero debería ponerse a pensar en que, si tiene un enemigo y muy efectivo, es su propia lengua. Solo hay que revisar lo que dijo el martes cuando desnudó al exministro Arturo Saldívar de seguir sus instrucciones mientras fue Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), lo que causó indignación entre los abogados al grado que, incluso la Barra Nacional, emitió un comunicado que seguramente tendrá consecuencias.

De igual manera, haberse adelantado al NYT también le traerá consecuencias con los gringos porque como ya se lo han demostrado, ellos tienen maneras muy efectivas de loque pasa aquí dentro de nuestras fronteras y no solo con los criminales, sino con quienes ellos tienen intereses, por tanto para Andrés sería mucho mejor, quedarse callado porque le va a picar a un avispero para el que no tiene antídoto.

Primero Pro Pública, luego Carlos Loret y ahora el NYT relacionan al “presidente” con capos de la droga y si hay un periódico influyente no solo en Estados Unidos sino a nivel Global, es el New York Times y, las ínfulas de poder del peje, no le van a alcanzar para parar los embates de un medio tan poderoso como el rotativo neoyorkino.