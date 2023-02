El Zumbido del Moscardón: Opacidad: Francisco Alejandro Leyva Aguilar (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 20 de febrero. La mentira, pronunciada a borbotones en las mañaneras del peje, es algo que daña la conciencia colectiva de la masa de mexicanos que creen a rajatabla los dichos de López, pero no es el único mal que nos aqueja, también están la simulación y sobre todo LA INEPTITUD.

Combinadas estas tres variables, podemos darnos cuenta por qué el “presidente”, así en minúsculas y entre comillas, vive en el país de “los otros datos”, él no puede asumir que vayamos muy mal en todos los rubros del desarrollo en México: salud, economía, finanzas, seguridad social, seguridad civil, inflación, desarrollo económico, etcétera.

Como lo he escrito en innumerables ocasiones, el peje tiene una tendencia casi somática a la mentira, es su esencia mentir porque lo ha tenido que hacer durante prácticamente TODA SU VIDA, desde el incidente fatal que le costó la vida a su hermano Ramón al que mató de un balazo en el pecho y, claro que tuvo que negarlo, hasta decir que solo trae 200 pesos en la cartera, todas son mentiras.

Pero además, como no puede asumir responsabilidades, cuando las cosas ya se salen de control, le echa la culpa a otros. El peje es especialista en dos cosas, en mentir y en culpar a otros de sus desaciertos, por eso ahora sale con la gansada de decir que “él no canceló el aeropuerto de Texcoco, sino que fue el pueblo”.

También por eso, los resultados de la Auditoría Superior de la Federación que revisó la cuenta pública 2022, detectó irregularidades por ¡DIEZ MIL TRESCIENTOS DOCE MILLONES DE PESOS!, unos 505 millones de dólares y no solo es el peje y su cuatroté, sino todos los gobernadores de morena en el país.

En su totalidad, es decir en todo el complejo de empresas que significa la paraestatal PEMEX (exploración, refinación, exportación, etc), no hay una sola empresa de la paraestatal que salga bien librada de la revisión de la cuenta pública 2022. Lo mismo pasa con la Comisión Federal de Electricidad -la de Manuel Bartlett- al grado que juntas, deberán responder por el destino de 1,837,000,000 de pesos que tuvieron “usos irregulares” -según la AFS- y no fueron explicados.