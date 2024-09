El Zumbido del Moscardón: Oaxaca en manos de narcos: Francisco Alejandro Leyva Aguilar (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 5 de septeimbre. Otro joven asesinado más en menos de una semana. Esta vez un muchacho de 17 años que se encontraba fuera de su casa en la calle Galeana de la agencia municipal de Santo Domingo Barrio Bajo Etla fue baleado por sicarios que viajaban en una motocicleta. El joven recibió 5 impactos de bala y fue llevado a un hospital pero desgraciadamente perdió la vida en el trayecto.

Este no es un parte de nota roja, es la realidad que está viviendo Oaxaca en estos momentos gracias a la ineptitud del “gobernador” así en minúsculas y entre comillas Salomón Jara Cruz y de su Secretario de Gobierno Jesús Romero que o no saben o no quieren poner orden en la entidad y por eso hay zonas donde las que mandan, no son las autoridades, sino las bandas del crimen organizado que operan en las distintas partes del estado.