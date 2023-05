El Zumbido del Moscardón: No hay punto de comparación: Francisco Alejandro Leyva Aguilar (09:45 h)

Oaxaca de Juárez, 19 de mayo. “Pues como ustedes ya pudieron ver, aquí hay dos proyectos, dos formas abismales de ver las cosas y de resolver problemas. Por un lado hay una propuesta basada en ideología política, EN EL RENCOR Y EN LA DIVISIÓN. Nosotros creemos que la inclusión de todos es la solución, que podemos unir para poder resolver los problemas. De su lado escuchamos improvisación, falta de preparación; de nuestra parte son propuestas informadas sobre todo enfocadas en darles resultados”.

“Las protestas son importantes, sí, pero la capacidad para realizarlas es lo que va a hacer la diferencia en tu día a día, es momento de hablar con claridad y de hablar las cosas como son. Donde llega Morena, las cosas empeoran, porque Morena es el cambio que destruye, si no me crees, pregúntale a la gente que vive en Tamaulipas, que vive en Zacatecas, que vive en Colima, ahí te darás cuenta de la verdad”.

“En esta elección, vas a decidir el futuro de TUS HIJOS, el futuro de TU FAMILIA, EL FUTURO DE TÍ MISMO, así que tú podrás decidir qué gobernadora quieres que lleve las riendas de este estado los próximos seis años. COMPARA Y ELIGE quién de nosotras tiene la capacidad de tomar decisiones para poder resolver; COMPARA Y ELIGE quién de nosotras tiene la energía para enfrentar los cambios que este estado necesita; COMPARA Y ELIGE quién de nosotras, tiene el valor de enfrentar la delincuencia de manera frontal y proteger a tu familia”.

“Cuando tengas la boleta en tus manos, te pido QIUE NO PIENSES EN UN PARTIDO POLÍTICO, PIENSA EN TU FAMILIA, PIENSA EN TU FUTURO, PIENSA EN LO QUE MÁS AMAS, RECUERDA QUE EL FUTURO DE MÉXICO, PASA POR EL ESTADO DE MÉXICO y que los mexiquenses, somos mexicanos dos veces: por patria y por provincia y reitero y cierro, ¡ya los alcanzamos y les vamos a ganar la elección!”

“Solo quiero dejarle una pregunta a la candidata ¿te comprometes a respetar el resultado de esta elección?”.

Ese fue el contundente cierre del segundo debate de la candidata de la Alianza Va por México Alejandra del Moral Vela que, dicho sea de paso, será la próxima gobernadora del estado de México porque nomás no repunta la CandiRATA Delfina Gómez que un día le destapaban un fraude y el otro también.

Alejandra del Moral leyó muy bien cómo debía realizar su campaña en el Estado de México, un estado que tiene uno de los promedios más altos de educación en el país y que sabe que muchos de la clase media que son los que le darán el triunfo, están pensando y razonando su voto porque se están jugando el futuro de las próximas generaciones.

No hace mucho tuve la oportunidad de platicar con un connotado politólogo nacionalista y profundo conocedor de la política no solo de México sino del mundo y no solo la política actual sino su historia, que además, le da una perspectiva muy clara de futuro y me corrigió cuando le dije que la cuatroté estaba haciendo un retroceso en el proceso democrático de México. ¡No! -me corrigió- no estamos en un retroceso, estamos en una crisis de partidos políticos y esa crisis es global, no solo en México.

Por tanto, si lo que pasa es que tenemos una crisis de credibilidad en los partidos políticos, lo que le sigue son gobiernos de coalición, gobiernos que dejen a un lado la ideología de izquierda o de derecha con sus peligrosos extremos, para voltear la cara hacia las alianzas productivas diseñadas a resolver los problemas estructurales, como sucedió de alguna manera en los tiempos de Enrique Peña Nieto con su Pacto por México, donde las tres grandes fuerzas políticas de México, se pusieron de acuerdo para lleva al cabo, las reformas estructurales que el país necesitaba, ponderando siempre la competitividad y el desarrollo (por eso hoy venos en México, nos solo gasolineras de Pemex, sino de otras compañías energéticas con las que compite).

Yo creo que mi amigo politólogo asesoró bien a Alejandra del Moral, porque al menos en dos de sus conclusiones, coincide con él, por ejemplo cuando le pide a los mexiquenses que cuando vayan a emitir su voto, NO LO HAGAN PENSANDO EN UN PARTIDO POLÍTICO, SINO EN SU PROPIO FUTURO. También coincide cuando Alejandra del Moral apunta que la solución de los problemas del Estado de México ( y le añadiría de que todo el país), ES LA UNIDAD Y NO LA POLARIZACIÓN.

Esos dos puntos torales del discurso de la candidata de la Alianza deben penetrar hondo en el inconsciente colectivo de los mexiquenses, porque -lo dio- la otra opción gobernaría con ideología desde el Movimiento obradorista que todo destruye, pero además con la certeza matemática que dividiría a la sociedad mexiquense para aprovecharse de esa división.

Por otro lado, yo le voy a contestar la pregunta que le dejó Alejandra del Moral a Delfina Gómez ¿respetarás el resultado de la elección?, la respuesta es un rotundo NO. ¿cuándo Morena ha respetado una elección desfavorable?, ¿cuándo Morena ha aceptado una derrota?… ¡NUNCA! Y el Estado de México no será la excepción.

Así que ciudadano mexiquense, no se trata solo de ganarle a la CandiRATA, sino de ganarle contundentemente para que no haya dudas ni sorpresas. El Domingo 4 de Junio, sal a votar en masa a favor de Alejandra del Moral que, como observaste y escuchaste ayer, es la persona que el Estado de México necesita para seguir en la ruta del desarrollo. La otra opción ya la conoces por ratera, mentirosa y fraudulenta, ¡Por favor, no la dejes entrar a tu casa!.

@leyvaguilar

Instagram: leyvaguilar

Facebook: Francisco Alejandro Leyva Aguilar

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir