El Zumbido del Moscardón: ¿Miedo, pánico o pavor?: Francisco Alejandro Leyva Aguilar (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 12 de mayo. Las preguntas que Carlos Loret le haría al peje en una eventual entrevista que el mandatario le concediera al periodista, tienen para los mexicanos implicaciones profundas e importantes. Supongamos que el anciano de Macuspana las conteste.

1.- ¿Dónde quedó el dinero Pío y Martín que recibieron tantas veces en sobres amarillos?… Es evidente que lo recibieron y López ya aceptó que fue para “el movimiento”, eso implica que ES DINERO MAL HABIDO QUE NO SE REPORTÓ ANTE EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL y cuya procedencia los mexicanos desconocemos, lo que se presta a especulaciones, por ejemplo a que sea lavado de dinero o fraude al erario. En ambos casos eso es un ilícito y sus hermanos deberían estar en la cárcel.

2.-¿Se lo quedaron ellos?, si Pío y Martín se quedaron con ese dinero de dudosa procedencia, el escándalo no hubiese alcanzado al peje, pero éste dijo que “eran aportaciones al movimiento”, las aportaciones se tienen que transparentar.

3:- ¿Se fue a su campaña?, con mucha más razón si como dice López es dinero que sirvió parta el “movimiento”, ¿en qué se gastó?, ¿de dónde provino?, ¿por qué no se declaró?

4.- ¿Se lo dieron a usted?… aquí la implicación de fraude o lavado de dinero, es directa al peje, porque es dinero que no está transparentado, ni declarado, no sabemos las maniobras oscuras que Manuel Velasco, entonces Gobernador de Chiapas, uno de los estados más pobres de México, tuvo que hacer para “limpiar” ese dinero público.

5.- ¿Le parece correcto que su hijo José Ramón haya vivido en una mansión de un contratista de su gobierno, eso está bien?… nunca antes en la historia de México habíamos tenido un escándalo así y por duplicado. Si hipotéticamente López respondiera que “es correcto”, entonces estaría admitiendo el tráfico de influencias y la corrupción.

6.- ¿Los amigos íntimos de su hijo Andy tienen negocios en el aeropuerto de Texcoco que usted canceló?, evidentemente los tiene. Los contratos fueron exhibidos y eso también es un conflicto de intereses, aunque el peje diga que 100 millones de pesos “no son nada”, ¿Pues cuánto gana su hijo por la asignación de contratos y candidaturas de Morena.

7.- ¿Los amigos de su hijo Andy han recibido contratos millonarios de su gobierno?, ¿Por qué montos?, justamente por eso el peje quiere desaparecer al Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública yTransparencia Gubernamental (INAI), porque sabe que si éste órgano funciona, los mexicanos nos vamos a enterar de los montos de los contratos que su gobierno le ha dado a los amigos de Andrés López Beltrán.

8.- ¿De qué viven sus hijos?, ¿en qué trabajan?, aquí el peje se quedaría callado. José Ramón es evidente que no trabaja pero se da una vida de dispendio viajando al extranjero en vuelos privados, atendiendo en las mejores clínicas de Estados Unidos, mientras que Andy, se dedica a torcer la ley para que sus amigos se hagan de contratos multimillonarios para luego repartirse las ganancias.

9.- ¿De verdad les alcanza con una chocolatería para darse una vida de millonarios?… obvio que no, los hijos del peje no viven del cacao y la venta de chocolates, sino de contratos multimillonarios del Gobierno de su papá.

10.-¿Por qué su prima Felipa Obrador sigue recibiendo contratos de Pemex, a pesar de que usted prometió que se cancelarían?, por corrupción en el más alto nivel institucional y familiar.

11.- ¿Cuál es su relación con el cártel de Sinaloa?, ésta pregunta nos puede llevar incluso al pasado del peje y su relación con los Beltrán, así se apellidan sus hijos y, aunque su esposa Rocío Beltrán que en paz descanse nació en Teapa Tabasco, hay quienes afirman que tiene parentesco con los Beltrán Leyva de Sinaloa, que además son parientes de Joaquín Guzmán Loera el Chapo. Tal vez por eso el peje soltó a Ovidio en un acto que merece cárcel, tal vez por eso se bajó a saludar de mano y con mucha confianza a la mamá del narcotraficante, tal vez por eso, ha tenido varios viajes sin prensa a Badiraguato Sinaloa.

12.- ¿Usted considera que tener una buena relación con el crimen organizado le ayuda a la gobernabilidad del país?, el país está en un baño de sangre derivado de los crímenes cometidos por los carteles de la droga, van 153 mil 500 asesinatos en el país en lo que va del sexenio y el número sigue creciendo, así que no aporta en nada su relación con el narco a la gobernabilidad, pero si le aporta al miedo ciudadano y ese puede ser el motivo para que la gente no salga a votar en 2024. La teoría del pánico.

¿De verdad el peje piensa que Loret es un “hampón” y por eso no le da una entrevista?, a mí me parece que lo que pasa, es que no tiene respuestas para ninguno de los planteamientos del periodista y si llegase a responder solo una, cavaría su propia tumba tanto política como civil, porque estaría admitiendo la corrupción galopante que hay en su gobierno y él por acción u omisión, sería cómplice directo.

