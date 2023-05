El Zumbido del Moscardón: Mala inversión: Francisco Alejandro Leyva Aguilar (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 31 de mayo. Pregunta seria ¿es buena inversión inyectarle recursos a Petróleos Mexicanos (PEMEX) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE)?, lo digo porque la reforma energética de 2014 buscaba introducir a las empresas energéticas del Estado Mexicano a la competencia mundial, incluso permitiendo la participación de capital privado extranjero en la producción de energía, lo cuál fue un acierto del entonces Pacto por México pero, hay que decirlo, siempre rechazado por la izquierda ortodoxa de México.

Desde que Lázaro Cárdenas expropió las compañías petroleras (que no el petróleo que, como el litio, siempre fue nuestro), el 18 de marzo, los mexicanos tenemos algo así como una simbiosis con el hidrocarburo y lo suponemos casi como un asunto de seguridad nacional. Suponemos que ofrecer participación privada, es tanto como vender un poco del territorio nacional a extranjeros.

Lo mismo sucede con la producción de energía eléctrica. La CFE no ha tenido la capacidad técnica ni logística para producir electricidad por ejemplo a partir del viento y eso lo ha acotado a la producción hidroeléctrica, geotérmica y nuclear (tenemos una planta en laguna Verde Veracruz, que es un peligro latente), pero carecemos de la tecnología para tener granjas fotovoltaicas y eoloeléctricas.

Por eso la reforma energética de 2014, permitió, de manera constitucional la participación de tecnología y capital extranjero para el aprovechamiento del gran potencial que tiene México en a producción de electricidad a partir del aire y el sol, energías renovables y limpias. No obstante la contra-reforma impulsada por López, terminó -al menos temporalmente- con estas posibilidades.

La contra-reforma energética o la llamada Ley Bartlett instauró al menos dos cosas que han hecho que tanto PEMEX como la CFE sean empresas deficitarias que trabajan ya con números muy rojos: primero detener de tajo la reforma de Enrique Peña que permitía la participación de inversiones extranjeras y nacionales en distintos rubros y segundo, inyectar recursos del erario sobre todo a Petróleos Mexicanos.

Eso ha dado como resultado que, a cuatro años de iniciado este gobierno tanto Comisión Federal de Electricidad, como Petróleos Mexicanos, sean dos empresas que están perdiendo dinero de manera exponencial y se que hayan convertido, en vez de empresas que ayudan a las finanzas públicas, en dos elefantes que hay que mover y alimentar.

El gobierno del peje, que les ha otorgado dinero a manos llenas a ambas paraestatales, esperaba que ambas tuvieran superávit en sus finanzas, dado que no solo les inyectó recursos millonarios, sino que les quitó de en medio a la competencia de posibles inversionistas extranjeros o locales (capital privado).

Ambas, PEMEX y CFE recibieron no solo inyecciones importantes de recursos, también les fueron concedidas importes reducciones fiscales para que pudieran generar riqueza sin competencia alguna y sin tener que preocuparse por los inversores privados.

Los reportes financieros tanto de PEMEX como de la CFE nos revelan que al tercer trimestre de 2022, perdieron 102.7 mil millones de pesos y, curiosamente ambos elefantes blancos suponen que esta multimillonaria cantidad de dinero perdido, se explica ¡POR LA DEPRECIACIÓN DEL PESO FRENTE AL DÓLAR!, ¿NO SE SUPONE QUE TENEMOS UN SÚPER PESO?, claro además de echarle la culpa al alza de los precios de insumos, costos de venta y costos operativos, entre decenas de pretextos y justificaciones.

Pemex al tercer trimestre de 2022, reportó pérdidas por un total de 52 mil 33 millones de pesos, lo que representa una caída de 32.68 por ciento menor a la registrada en el mismo periodo de 2021 cuando reportó pérdidas por 77 mil 244 millones de pesos.

En tanto la CFE dijo en sus estados financieros, haber perdido 50 mil 671.2 millones de pesos en el tercer trimestre de 2022, un aumento del 243 por ciento respecto del mismo periodo de 2021 cuando perdió 14 mil 80.6 millones de pesos.

De acuerdo a los analista financieros, lo que ha provocado estos números colorados -ya no rojos- ha sido justamente la contra reforma lopezobradorista que ha inhibido a los inversionistas de Canadá y Estados Unidos con los que tenemos firmado (por López Obrador) un Tratado de Libre Comercio que el peje NO HA RESPETADO.

López gasta en una refinería que ya fue inaugurada, pero no invierte en exploración ni en explotación, lo que significa que Dos Bocas de seguir esa tendencia absurda, no tendrá petróleo que refinar porque el hidrocarburo en tierra y en aguas someras está agotado, donde hay, es en aguas profundas y Pemex no tiene la tecnología para extraerlo.

Una inversión que se convirtió en un gasto oneroso e inútil y que nos está costando mucho dinero a los mexicanos, el peje no tiene la más remota idea de lo que es un negocio, por eso gasta y no invierte, dilapida y no produce.

Pero eso nos pasa por no razonar nuestro voto y por acoger al más estridente, al que más ruido hace, al que dice más estupideces, al que menea mas la lengua para no decir nada. Por eso en 2024, por favor mexicano, NI UN VOTO A MORENA.

