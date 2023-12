El Zumbido del Moscardón: Los dos hecho del fin de semana: Francisco Alejandro Leyva Aguilar (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 11 de diciembre. Dos hechos ocurrieron en el país que deben ponernos a pensar a todos los mexicanos a la hora de emitir nuestro voto el 2 de junio de 2024. No tienen relación el uno con el otro pero los empata el hecho de que ocurren en un gobierno federal indolente, autoritario y represor.

La opresión de los sicarios hizo que Texcaltitlán se convirtiera en una olla de presión y estalló. Una cuadrilla de sicarios llegó hasta el municipio para cobrar el ilícito derecho de piso, y los pobladores se negaron porque no les alcanza para pagar al crimen organizado y el mismo tiempo mantener a sus familias, así que se defendieron.

Hay que recordar que los tres niveles de gobierno, el federal, el estatal y el municipal son emanados de Morena en Edomex, además del estatal de Michoacán y ninguno de los cuatro le han puesto un alto a los criminales de la familia michoacana que actúan sin piedad en la zona. El día de la masacre, no había una sola autoridad en Texcaltitlán para impedirlo o para someter a los criminales.

Lo que ocurrió en el Estado de México, sucedió y seguirá sucediendo en todo el territorio nacional, porque el peje renunció, desde el primer día de su gobierno, a usar la fuerza pública y la ley para defender a los ciudadanos mexicanos. Los “abrazos no balazos”, es la renuncia expresa al Estado de Derecho y por tanto el país se ha descompuesto.

¿El mensaje?, que a los ciudadanos sometidos por el crimen organizado, por los narcotraficantes, huachicoleros, secuestradores y demás “joyitas” a las que protege la estrategia “abrazos no balazos”, no nos queda de otra mas, que armamos y defendernos solos, porque es un hecho que no contamos con la Guardia Nacional, con el Ejército Mexicano, con las Policías Estatales o las Municipales.