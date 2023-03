El Zumbido del Moscardón: Los datos reales: Francisco Alejandro Leyva Aguilar (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 22 de marzo. Hoy 22 de marzo llevamos ¡CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE ASESINADOS!, de los cuáles 6,001 han sido asesinos en estos tres primeros meses de 2023, antier se registraron 73 asesinatos, 13 en Guanajuato, 8 en Baja California, 7 en Chihuahua, 5 en Jalisco y Michoacán respectivamente, 4 en el Edomex, Guerreo, Puebla y Sonora, 3 en la Ciudad de México, 2 en Morelos, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas y 1 en Coahuila, Colima, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y Tlaxcala…y el “presidente”, así en minúsculas y entre comillas, dice que ¡vamos bien!.

ESTAMOS TAN MAL, que los principales periódicos en México y en Estados Unidos, publicaron ayer la advertencia que hizo el gobierno de los Estados Unidos, sobre el problema significativo en México en materia de Derechos Humanos (DDHH), que incluyen ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, tortura, restricciones a la libertad de expresión y a los medios de comunicación e insuficiente investigación de casos de violencia de género.

El Departamento de Estado de los Estados Unidos en su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, consignó que “la impunidad y las tasas extremadamente bajas de enjuiciamiento, siguen siendo un problema para todos los delitos, incluidos los abusos contra los DDHH y la corrupción.

“Organizaciones criminales ligadas al narcotráfico fueron responsables de crímenes violentos, como homicidio, tortura, secuestro, extorsión y trata de personas”, señala el reporte del Departamento de Estado y puntualiza: “El gobierno investigó y persiguió alguno de los crímenes pero la gran mayoría permaneció sin ser investigado.

Entre los casos de abuso de las fuerzas de la Guardia Nacional y el Ejército mexicanos, destacan cuando estas fuerzas del “orden”, abrieron fuego el abril de 2021 contra un auto que no se detuvo en Irapuato, matando al joven Yael Ignacio Rangel y dejando herida a Alejandra Carrillo Franco, mientras que el 31 de agosto. Soldados asesinaron a Heidi Mariana Pérez que apenas contaba con cuatro años de edad e hirieron a su hermano Kevin en Nuevo Laredo Tamaulipas, ahí mismo, soldados acribillaron a 5 jóvenes que viajaban en una camioneta.

En tanto entre enero y agosto del año pasado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recibió y registró 32 denuncias por tortura y 94 por detención arbitraria, de estas 43 de ellas involucraron a la Guardia Nacional (GN), 37 a la Fiscalía General de la República (FGR), 24 a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y 17 a la Marina Armada de México (SEMAR).

Como podemos darnos cuenta, el camino que lleva el gobierno de la cuatroté, es el del sexenio más violento de la historia reciente de nuestro país. Hay más muertos con la política de abrazos de López, que con la guerra al narcotráfico de Felipe Calderón y eso ya lo registraron organismos internacionales de DDHH que se han tomado la molestia de publicar los resultados de sus seguimientos e investigaciones.

No está funcionando la estrategia del peje, a menos que la intención sea convertir a México en un narcoestado, donde la autoridad y la batuta de las acciones de gobierno, la marquen los grandes capos de la droga que tienen secuestrado ya al país y que tiene también, muy preocupados a los Estados Unidos y a organismos internacionales de DDHH.

Si su estrategia de “abrazos no balazos”, no está funcionando, debería aceptar la ayuda de los Estados Unidos para combatir y erradicar la amenaza de los narcotraficantes, pero si la intención es cederle a los capos de la droga el control político de municipios y estados, entonces los gringos no le van a pedir permiso al peje y actuarán como lo hicieron en Afganistan por apenas 3 mil muertes en las torres gemelas contra los más de 100 mil por fentanilo en estos últimos años.

¿Qué es mejor, la cooperación o la intervención?. Si López está pensando en la soberanía de México, es mejor que se ponga a trabajar con los gringos para que de una vez por todas exterminen a los cárteles de la droga, porque si no lo hace, los congresistas norteamericanos los declararán terroristas y entonces la historia va a ser otra.

Pareciera que la intención del peje, es defender a los cárteles de la droga mexicana, porque las evidencias son muy visibles: soltar a Ovidio, saludar a la mamá del chapo y hablarle de una manera muy familiar, asistir -sin prensa y reflectores- en más de cuatro ocasiones a Badiraguato, dejar a la SEDENA el control de carreteras, aduanas, puertos y aeropuertos, son indicios de que con toda presunción, el peje está protegiendo a los criminales.

Y eso va a cavar su propia tumba porque no es lo mismo tener a un narcotraficante metido en la política en Colombia o Venezuela, que tenerlo en la frontera sur de los Estados Unidos, para ellos eso es un asunto de Seguridad Nacional.

