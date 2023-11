El Zumbido del Moscardón: Lo que no entienden: Francisco Alejandro Leyva Aguilar (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 29 de noviembre. Hace unos días estuve platicando con un amigo mío que fue Muy Respetable Gran Maestro de la Muy Respetable Gran Logia Benito Juárez García del Estado de Oaxaca, una institución que está infestada de obradoristas y me dijo admirado ¿qué les dice López Obrador a los mexicanos que todo le creen?…

Si las logias a lo largo y ancho del mundo defienden algo, esas son las libertades, es más no puede haber un masón que no sea un hombre libre, es decir una persona que controle sus vicios, que no sea presa de sus pasiones y que enaltezca las virtudes ¿qué virtud le ven los masones obradoristas al peje?, y ¿por qué cuando una persona difiere de los dogmas obradoristas ellos atacan ferozmente a quienes disienten?

No es él, somos los mexicanos que hemos renunciado al derecho de razonar. Dicen que en el primer grado de la masonería, lo que los caracteriza es la duda ¿por qué no dudan de lo que el peje dice?, ¿acaso no se han dado cuenta que México está perdiendo sus instituciones, que al mexicano no le alcanza siquiera para la canasta básica, que estamos a merced del crimen organizado, que ninguna de las tres obras de López funciona, que el dólar -aunque cueste menos- no alcanza para un kilo de tortillas cuando en 2018 alcanzaba para dos?

¿No se han dado cuenta que las promesas del peje son ilusiones?; es decir, que no se rifó el avión presidencial, que lo vendió en una porción de su precio a un gobierno tirano, que la gasolina no cuesta 10 pesos el litro, que no tenemos un sistema de salud como el de Dinamarca, que el INSABI fracasó, que la Refinería de Dos Bocas no refina un litro de petróleo, que en 5 años no hemos crecido ni al uno por ciento del PIB, que la farmaciotota solo existe en la mente del peje, que llevamos 173 mil asesinados y contando, que militarizó el país, que se ha acabado todos los fondos de contingencias, que la economía está al borde del abismo, que el tren maya si tiró millones de toneladas de árboles, que hay más feminicidios, más infanticidios; que no ayuda a Guerrero pero sí a Cuba, Honduras, Guatemala; que manda dinero para influir en elecciones como la de Argentina apoyando a la ultra izquierda populista, que los niños enfermos de cáncer se mueren por que no hay oncológicos, que el sector salud se ha quedado sin medicinas, que los médicos protestan a diario por la constatación de médicos cubanos, que no hay camas en los hospitales, ni cunas, que no hay mantenimiento en los nosocomios, que ha aumentado el huachicol, que la corrupción sigue galopante incluso en su familia, que se entromete en las elecciones presidenciales , que quiere desaparecer a la SCJN y al INE, que se cae el metro… amén.