El Zumbido del Moscardón: Licenciada Fake: Francisco Alejandro Leyva Aguilar (10:30 h)

Oaxaca de Juárez, 13 de enero. Pues siempre si fue un plagio. La Universidad Nacional Autónoma de México, la famosísima UNAM concluyó sus investigaciones sobre la ministra Yasmin Esquivel Mossa que habría plagiado una tesis para conseguir el título de Licenciada en Derecho por esa prestigiada casa de estudios. La conclusión es que la Ministra Mossa SÍ PLAGIÓ LA TESIS

No obstante -y por eso el peje dice que el Rector se lava las manos como Pilatos- Enrique Graue Wiechers, explicó que “no se le puede quitar el título de licenciada a la que hoy se ostenta como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El pasado miércoles, el Director de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón, le hizo saber a Graue el resultado del análisis realizado por el Comité de Integridad Académica y Científica de la UNAM, sobre la apropiación indebida de los textos de las tesis de 1986 y 1987 de los entonces estudiantes Edgar Ulises Báez y Yasmín Esquivel Mossa.

“Del análisis comparado de contenidos, cronología y estilos de escritura, el referido comité concluyó que la entonces alumna de la FES Aragón, Yasmín Esquivel Mossa, copió parte sustancial del contenido de la tesis presentada un año antes por el alumno de la Facultad de Derecho Edgar Ulises Báez”.

Por otro lado, añade el documento entregado al Rector Enrique Graue, que la hoy ministra, finalizó sus estudios y presentó su examen profesional ante el jurado designado, recibiendo calificación aprobatoria de todos los integrantes para obtener el título que la acredita como Licenciada en Derecho.

Y continúa el documento de la investigación: “de la interpretación solicitada a la oficina de la Abogacía General, se desprende que la normatividad universitaria, carece de los mecanismos para invalidar un título expedido por la Universidad Nacional, aún y cuando el plagio de una tesis, esté documentado”.

Claro que la UNAM, no obstante la normativa que le impide retirar el título, enviará a la Secretaría de Educación Pública (SEP), el contenido de la resolución de la FES Aragón, porque esta Secretaría, sí tiene como facultad, el retiro de un título y una cédula profesionales.

Obvio que también la maestra Martha Rodríguez Ortiz asesora de tesis ha sido investigada y caerá encima de ella, un procedimiento administrativo que seguramente deberá tener sanciones y muy fuertes, además de derivar de ahí, las nuevas reglas necesarias y los candados suficientes para que la UNAM nunca más vuelva a pasar una vergüenza y un escándalo de esta magnitud.

Y ¿luego?, ¿eso es todo?… la Señora Yasmín sigue siendo ministra de la SCJN la máxima instancia jurídica que hay en el país ¿es sano que alguien que torció la ley desde sus inicios, sea quién resuelva y plantee casos en la Corte?.

Entiendo que no es el único caso de plagio de una tesis en la UNAM, ni el único en México. Incluso hay políticos que exhibieron cédulas profesionales y que no son suyas como el presunto caso del Secretario de Gobernación del Estado de Oaxaca Jesús Romero López que ostenta una cédula que no le pertenece.

El problema, es que estamos hablando de una ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que los mexicanos, no podemos dudar de la probidad de nuestros magistrados, no podemos permitir que la honestidad, honorabilidad, el profesionalismo de ellos esté en entre dicho

En el caso de Jesús Romero en Oaxaca, el asunto no es tan grave puesto que aquí no se necesita ser profesionista para ser Secretario de Gobernación, aunque debería revisar los oficios y documentos que firme y quitarle el “lic”, porque entonces si estaría cometiendo usurpación de funciones.

Pero la ministra, ella debe tener título y cédula profesionales, son requisitos sine qua non para ostentarse como tal. Por tanto, si la SEP concluye que debe quitarle el título y la cédula, en ese momento deja de ser magistrada y entonces comenzaría un periplo legal, porque todo lo que ella aprobó o rechazó como ministra, todos los casos en los que intervino y plasmó su firma de licenciada, son inválidos.

Ahora falta esperar que, alguien agraviado por el actuar de Yasmín Esquivel en su calidad de abogada o magistrada, demande que ella no tienen la calidad profesional para ostentarse como tal.

Por eso Doña Yasmín, le voy a recomendar que escuche las sugerencias del Filósofo de Juárez “¿PERO QUÉ NECESIDAD, PARA QUÉ TANTO PROBLEMA?, renuncie a su cargo en la SCJN y deje que alguien que sí estudio haga la chamba como debe ser y no le cause vergüenza e indecoro a una Institución que pretende ser manoseada por el peje.

