El Zumbido del Moscardón: Le sacó: Francisco Alejandro Leyva Aguilar (07:30 )

Pues si le tuvo miedo el peje a la senadora Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz ¿por qué?, me parece que la respuesta es muy sencilla, tuvo miedo de ser exhibido como lo que es, un mentiroso contumaz. La senadora solamente iba a precisar que lo que dijo el peje de ella, simplemente no es verdad y eso exhibiría al titular del ejecutivo ante el pueblo “bueno y sabio” y él no tendría cómo defenderse.

Como lo escribí ayer, el peje nos ha mentido más de CIEN MIL VECES en lo que va de su sexenio y, el problema no es que lo haga, sino que aún hay personas que creen a rajatabla lo que dice, simplemente porque no razonan y no equiparán la realidad lacerante de México, con el imperio de “los otros datos”.

Vicente Fox, el expresidente panista ha sido reiterativo en que fue en su sexenio cuando comenzaron los apoyos a los adultos mayores y, pues la evidencia ahí está, el peje no puede decir que fue él quien comenzó con la constitucionalidad de esos apoyos, pero además está el hecho incontrovertible que sí fue él quien aumentó la edad para recibirlos.

En el sexenio de Enrique Peña Nieto, esos apoyos fueron para personas de 60 y más años; el peje los subió a 70, lo que quiere decir que menos mexicanos recibieron ese beneficio constitucional que, desde el sexenio de Vicente Fox, se le da a los adultos mayores.

Sus grandes obras son también una falacia. Inaugurada está la refinería de Dos Bocas y no ha refundado un litro de petróleo, inaugurado está el Aeropuerto Felipe Ángeles a donde nadie quiere ir porque logísticamente es un fracaso, inaugurado estará pronto el tren maya sin que haya posibilidad alguna de que esté listo en el tiempo que el viejo tabasqueño dijo, simplemente porque es imposible.

Pero él dirá que todo lo que hizo, es en beneficio del pueblo… se gastó -que no invirtió- miles de millones de dólares en obras que nos han endeudado mucho más que otros sexenios y que no van a tener un retorno de inversión, simplemente porque no hubo estudios de factibilidad, no hubo proyectos ni planeación y solo ocurrieron en el apolillado cerebro del peje.

Él sabe que engaña a la gente ignorante -que es mucha en México- y que si alguien trata de desenmascararlo, es mejor cerrarle el paso como a la senadora Xóchitl Gálvez que tiene la evidencia (todos ya la vimos) de que el “presidente”, así en minúsculas y entre comillas es un enfermo mitómano.

Pero ¿hay consecuencias de incumplir una orden de un juez federal?, de entrada se le está negando el derecho a la ciudadanía de informarse verazmente, que es una obligación de cualquier funcionario público y que está prevista en la ley de transparencia de nuestra Constitución, pero además de incurre en el delito de desacato, aunque este delito se compensa con una multa.

El problema para el peje sería que con 200 pesos en la cartera no le va alcanzar pagar la multa de uno a tres meses de salario… sin embargo el daño a la credibilidad del peje está hecho. Xóchitl Gálvez ya lo exhibió como lo que es, un enfermo mitómano que ocupa las mañaneras para difamar a sus opositores y para mentirle el pueblo de México.

No va a pasar absolutamente nada con la negativa del peje para que la senadora panista entrara a la mañanera, porque al peje NO LE IMPORTA LA LEY… “a mi no me vengan con eso de que la ley es la ley”, sin embargo a la larga eso puede traerle consecuencias jurídicas al hijo de Macuspana.

Es muy probable que a partir de hoy, varios políticos aludidos usarán los tribunales para que el peje les dé derecho de réplica en el mismo espacio y en el mismo horario en que los difamó y entonces los mexicanos nos daremos cuenta del tamaño de la falacia que es este gobierno de cuarta. El mito se derrumbará ante la evidencia del mitómano.

Pero debemos de seguir atentos. Ya no falta mucho para que el virus auto contenido que es Morena, se empiece a destruir asimismo, justamente porque el mentiroso no solo le dirá mentiras a los ignorantes, sino hasta con los miembros de su propia secta y la reacción de las huestes, será brutal.

@leyvaguilar

Instagram: leyvaguilar

Facebook: Francisco Alejandro Leyva Aguilar

