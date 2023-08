El Zumbido del Moscardón: Las mentiras del 5to informe: Francisco Alejandro Leyva Aguilar (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 30 de agosto. Pregunta seria: ¿crees que los anuncios del quinto informe de “gobierno” del peje digan la verdad?… yo tampoco.

Analicemos solo uno, el de la “independencia energética”. El mitómano Andrés Manuel dice que “se ha invertido en el mantenimiento de las 6 refinerías, que se compró la de Deer Park en Houston, y que Dos Bocas ya se inauguró, por eso ya no habremos de importar gasolinas”… el problema es que no dijo para cuándo ya no importaremos.