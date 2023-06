El Zumbido del Moscardón: La última oportunidad: Francisco Alejandro Leyva Aguilar (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 2 de junio. Hoy me quiero dirigir a ti mexiquense, a ti que tienes una familia hermosa y que has vivido en ese estado maravilloso lleno de oportunidades y de desarrollo, a ti que quieres seguir viviendo en un Estado de Derecho donde la ley se cumple y la Constitución local y la federal se respetan, donde es evidente el nivel educativo de sus ciudadanos y donde, por más de 90 años, ha gobernado el PRI.

Yo quiero decirte mexiquense, que no se han equivocado, que si por ejemplo un periódico de talla mundial como The Guardian publicó presuntos excesos del aún gobernador priísta Alfredo del Mazo Maza, por 5 mil millones de pesos, lo que les espera si votan por Morena, son estafas comparadas con las de Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX) por más de 20 mil millones de pesos.

Es importante que este 4 de junio, elijas correctamente, como bien te lo dijo la candidata de la Alianza Va por el Estado de México: COMPARA Y ELIJE. Ya han confrontado ideas las dos opciones que ustedes tienen y, con la inmediatez de los medios de comunicación actuales, yo desde mi tierra Oaxaca, me he dado cuenta que la de Alejandra del Moral, ha sido una campaña de propuestas estructuradas, posibles y realizables, mientras que la de Delfina Gómez, ha sido una de polarización y de culpas, sin propuesta.

Tú las conoces bien mexiquense y hasta yo que no las conozco tanto, puedo darme cuenta de que a Alejandra del Moral no la sigue como sombra un solo escándalo, ni personal, ni de corrupción; se nota a leguas su fama pública, su preparación, sus ganas de servir; mientras que del otro lado, la sola facha de Delfina Gómez no inspira confianza y claro que detrás, trae una cola aterradoramente grande, desde su paso por Texcoco donde se quedó con el sueldo de los trabajadores, hasta su último encargo en la Secretaría de Educación Pública (SEP) donde el desfalco al erario es de casi MIL MILLONES DE PESOS.

Seguro me vas a decir que Alejandra del Moral es priista y que ninguno de los priístas son honestos, que la corrupción del PRI es una etiqueta que no se la va a poder quitar nunca, pero yo te digo que “más vale malo conocido, que que bueno por conocer”, ya ves qué nos pasó con el “bueno” de Andrés Manuel que nos tiene al borde del colapso económico que tiene índices de asesinatos nunca antes vistos, que dice que “el narco los protege”, que la incapacidad de su gobierno causó más de un millón de muertos en la pandemia, que ha dejado morir a niños inocentes con cáncer, que se ha gastado el dinero de México, tu dinero y mi dinero en obras que NO SIRVEN, QUE NUNCA VAN A FUNCIONAR.

Si The Guardian exhibió un supuesto fraude de Alfredo del Mazo en el Estado de México, no pienses que Del Mazo Maza ES EL PRI, él es un ciudadano que, si cometió un delito, DEBE SER CASTIGADO como cualquiera y, hay que exigir que se le castigue como al ex titular de SEGALMEX Ignacio Ovalle. Tal vez la cola de Alfredo del Mazo, le impide meterse de lleno a la campaña de su correligionaria para ganar impunidad frente al peje.

Lo que te quiero decir mexiquense, es que estamos en una crisis de partidos políticos que incluye también a Morena y a sus aliados, no solo al PRI y los suyos, por eso mismo como lo dice Alejandra del Moral, cuando estés en la urna, no pienses en un partido político, piensa en tu familia, en tus hijos, en tus nietos si los tienes, en tus padres, en tu conglomerado social y piensa qué es lo que quieres para ellos, porque el futuro de México, del México libre y democrático que conocemos, está en juego en esta elección del EDOMEX y tu sabes que nuestras instituciones -que te han permitido vivir en paz- están en riesgo absoluto con esta mal llamada cuatroté.

Compara, valora, razona y elige. Cuando estés en la urna, antes de emitir tu voto cierra los ojos y trae a tu mente la cara de las dos candidatas y piensa quién te inspira más confianza, luego imagina que estás en tu casa cómodamente disfrutando a tu familia, pero escuchas afuera el tableteo de metralletas, gritos de dolor de hombres, mujeres y niños asesinados por el crimen organizado como sucede en Zacatecas, Sonora, Sinaloa, Michoacán, Guerrero o Veracruz todos gobernados por Morena y entonces reflexiona el sentido de tu voto ¿quieres un Estado de México en paz, con más posibilidades de desarrollo, oportunidades y libre?, entonces vota por Alejandra del Moral; ¿quieres vivir en la zozobra y no saber si tus hijos van a regresar después de irse al trabajo porque el crimen organizado se ha apoderado de las calles del EDOMEX?, vota entonces por Delfina Gómez porque te aseguro que con un gobierno de Morena, eso es lo que va a pasar.

Algunas encuestas dan por ganadora a la morenista, a la candiRATA, pero hay un escenario infalible Mexiquense, algo que no contemplan las encuestas y es que TODOS, o una GRAN MAYORÍA, salga a votar el 4 de junio y entonces Morena no podrá ganar, porque la apatía se da más en la clase media y por eso gana quien más acarreados lleve ese día.

Eso no lo permitas amiga, amigo mexiquense. Así como saliste en masa a defender al Instituto Nacional Electoral, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como marchaste para defender a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así de la misma manera marcha hacia a urna el domingo próximo y dile NO al autoritarismo y al populismo, porque NO QUIERES ESO PARA TUS HIJOS.

Saliste a defender las instituciones de México y no te pagaron nada por ello, no pusieron camiones a tu disposición para que fueras, no te regalaron un friko y una torta, ni te prometieron una despensa… fuiste consciente y convencido de que tu participación va a salvar a México de la tiranía.

Con esa misma conciencia y convicción ve este domingo a la urna y llévate a tu familia, a tus amigos, a tus afectos. Ese día va a haber miles de restaurantes que te van a ofrecer descuentos e incluso comidas gratis porque fuiste a votar y con tu voto, colocaste de una buena vez y para siempre al populismo, a Morena y al peje, en el estercolero de la historia.

¡VOTA POR FAVOR!.

