El Zumbido del Moscardón: La sodomización de Oaxaca: Francisco Alejandro Leyva Aguilar (11:30 h)

Oaxaca de Juárez, 12 de agosto. El miércoles pasado en el pleno del Congreso Local de Oaxaca, la diputada Miriam de los Ángeles Vásquez Ruiz del Partido del Trabajo, filial de Morena por supuesto, presentó una iniciativa para permitir la adopción homoparental sumándose así a otros 10 Congresos que han presentado este tipo de iniciativas.

En México, tenemos una comunidad que no solo es homosexual o lésbica, hay algunas otras letras que componen el conglomerado de la comunidad LGTBIQ+ (lesbinaas, gays, transexuales, bisexuales, intersexuales… les debo el Q y el +, es decir los ¡33 tipos de géneros que hay!), ¿a quién va dirigida esta iniciativa de ley?

Como dije y no solo en la religión católica sino en varias otras sectas lectoras de la Biblia que se han convertido en Iglesias y que algunas de ellas incluso “curan” la homosexualidad, no están de acuerdo en la adopción de menores por parte de parejas no heterosexuales.