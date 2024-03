El Zumbido del Moscardón: La riña: Francisco Alejandro Leyva Aguilar (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 6 de marzo. Los humanos somos presa de nuestros propios dichos y eso le queda muy claro hoy a Alejandro Avilés, pero también a Salomón Jara que dijo que se había acabado esa costumbre de que los ex gobernadores ya cuando se hayan ido “pongan a sus amigos, a sus allegados”… se ven bien los Jara Cruz ahora, levantándole la mano a un Raúl Bolaños quién pidió a los electores “mandar derechito a la chingada a Morena”, o recibiendo al triple A al que le pidieron en campaña “quitarse la máscara”… finalmente se la quitó.

Hay un video que circula en redes sociales donde podemos ver a Noé Jara, hablar maravillas de quien lo mandó a la chingada, o a Salomón aceptando en la “transformación” a quienes en su momento fueron cuadros distinguidos en el Partido Revolucionario Institucional, incluso teniendo que aceptar que sus propios amigos como Laura Estrada, se pinten de otro color porque él no fue capaz de poner a sus candidatos en Morena.

El video es una radiografía del ASCO que es la política porque es evidente que nadie tiene convicciones, ideales y principios, están movidos, motivados solo por la ambición de poder y una ambición desmedida que los impulsa a abrazar al enemigo, brindarle la mano, prometer que trabajarán por él para que llegue a un escaño… no cabe duda que, como dice el clásico, la política es el arte de tragar excremento sin hacer gestos, decir que te gustó y pedir más.

Escuché en una entrevista radiofónica a Laura Estrada Mauro decir que “había que explicarle a la ciudadanía porqué ahora está en el Verde”, su diserto es bastante limitado, sin embargo sigue una lógica y esa es la intención de que Morena y sus aliados tengan la máxima representación en el Senado -claro que la diputada cuenqueña no tiene la más remota idea de lo que es la representación proporcional, menos la sub o la sobre representación-. Ella lo que sabe bien, es que no cupo en Morena y la mandaron al Verde.