El Zumbido del Moscardón: La realidad: Francisco Alejandro Leyva Aguilar (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 7 de noviembre. Estoy leyendo un libro de Marcela Turati intitulado “Fuego Cruzado” que la periodista egresada de la prestigiada universidad de periodismo Carlos Septién Garcia, escribió durante el sexenio de Felipe Calderón y en el marco de la Guerra contra el Narcotráfico.

No obstante, esos datos se han quedado cortos en esta nueva realidad de los “abrazos no balazos” y si entonces la violencia estaba centralizada en Tijuana, Sinaloa, Tamaulipas y Michoacán, hoy las bandas criminales pululan por todo el territorio nacional no solo en el tráfico de estupefacientes, sino también en el de combustibles, mercancías robadas, cobro de piso, fraude, trasiego de indocumentados, extorsiones, secuestros y asesinatos.