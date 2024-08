El Zumbido del Moscardón: La prioridad de Claudia: Francisco Alejandro Leyva Aguilar (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 19 de agosto. He regresado de mis vacaciones y como lo comenté en una de mis últimas columnas, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el pasado 15 de agosto, fecha fatal, le entregó a Claudia Sheinbaum Pardo su acta de mayoría que la califica como Presidente (CON E NO CON A), electa de los Estados Unidos Mexicanos.

Eso quiere decir que el primero de Octubre, si no sucede otra cosa, el peje habrá pasado a la historia, no solo como el PEOR presidente que haya tenido México sino porque él escogió a Claudia como candidata, le hizo la campaña, se gastó miles de millones de pesos del erario, se robó la elección y la hizo la primera presidente de México.

Y ¿cuál debe ser la primera acción?, pues quitarse la bota en su cuello que le ha puesto el peje con todos los senadores, diputados y gobernadores que no la van a dejar hacer absolutamente nada que el peje no quiera. Ella debe demostrar que ES LA PRESIDENTE DE MÉXICO y eso ya no está a discusión, por tanto la que manda, la que tiene la última palabra, es ella y no el peje.