El Zumbido del Moscardón: La otra cara en el Edomex: Francisco Alejandro Leyva Aguilar (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 29 de mayo. Si hay algo en que coinciden todos los analistas serios, es que la elección en el Estado de México (EDOMEX), va a ser cerrada y en que, en caso de que Alejandra del Moral gane, Morena oír ningún motivo va a aceptar la derrota, simplemente porque no es su estilo. Si gana Morena, es democracia, si pierde, es fraude.

El próximo domingo cuatro de junio, será un simulacro de lo que probablemente veamos el 2 de junio de 2024. Una elección cerrada a unos cuántos puntos donde, si pierde Morena, comenzaremos una larga semana de protestas y descalificaciones al órgano electoral mexiquense y al nacional.

Los morenos no están preparados para la victoria, piensan que esos 60 puntos que tiene el “presidente”, así en minúsculas y entre comillas, les alcanzan a ellos para ganar cualquier de las elecciones que se presenten por la inercia de la popularidad del peje.

Platiqué con algunos operadores políticos de Alejandra del Moral la semana pasada y me aseguraron que las encuestas serias, le daban a la candidata de la Alianza va por el Estado de México Alejandra del Moral, una ventaja de 2.5% arriba de la CandiRata Delfina Gómez.

Sin embargo analistas políticos com Jesús Martín Mendoza, han dicho que la elección en EDOMEX ya está pactada para que gane Morena a cambio de impunidad para Alfreda del Mazo Maza actual gobernador, que no se ha metido de lleno, como si lo hace Andrés Manuel y todos sus funcionarios para apoyar a Delfina Gómez infringiendo la ley.

Cierto o falso, la verdad es que cuando me tocó estar en Toluca hace algunos meses, me di cuenta de que existe un temor bien fundado de que la candiRATA pueda hacerse del gobierno del estado. La tienen como una persona no confiable, ladrona en exceso e incluso despreciable.

Meseros de restaurantes, prestadores de servicios, taxistas y hasta las cajeras de las tiendas departamentales, aseguran que no confían en Delfina Gómez y que tampoco confían en el partido Morena, por eso el EDOMEX está bien dividido en cuanto a las zonas que gobiernan las diferentes fuerzas políticas y, entre el PAN, el PRI y el PRD, gobiernan más municipios que Morena en todo el territorio mexiquense.

Las zonas de oriente y parte del norte (Chalco, Texcoco, Ecatepec, Nezahualcóyotl), donde hay mayores índices de pobreza y educación, es donde Morena tiene su bastión, sin embargo justo ahí es donde la delincuencia organizada ha sentado sus bases y ha sometido a quienes por años, tienen un negocio o trabajan en ese zonas.

Por eso es importante que la Alianza Va por el Estado de México, no deje de hacer su trabajo de estructura y de promoción del voto en esta semana que falta, porque su triunfo, debe ser contundente para que no haya lugar a dudas y ese será justo el preámbulo para desterrar de una vez por todas a Morena de México.

La elección de 2024 es mucho más compleja porque elegiremos al próximo Presidente de la República a ciento veintiocho senadores, a quinientos diputados federales, nueve gobernadores, treinta y un congresos locales, mil quinientos ochenta Ayuntamientos, diez y seis alcaldías en la Ciudad de México, veinticuatro juntas municipales y (no tengo el dato exacto), decenas de miles de concejales.

Los 96 millones 984 mil 196 electores tenemos la obligación de salir a votar para definir quiénes serán quienes guíen nuestros destinos los próximos años y osuna elección muy grande y muy compleja en la que esperamos que, la mayoría de esos más de 96 millones de electores, salgamos a las urnas a votar.

Me preocupa mucho lo que alguna vez le dijo Porfirio Díaz Mori a James Creelman reportero del Pearsons Magazine en 1908: “mucho me temo que los principios de la democracia, no han sido plantadas profundamente en nuestro pueblo. Pero la Nación ha crecido y ama la libertad. Nuestra mayor dificultad la ha constituido EL HECHO DE QUE EL PUEBLO NO SE PREOCUPA LO BASTANTE ACERCA DE LOS ASUNTOS PÚBLICOS COMO PARA FORMAR UNA DEMOCRACIA. EL MEXICANO POR REGLA GENERAL, PIENSA MUCHO EN SUS PROPIOS DERECHOS Y ESTÁ SIEMPRE DISPUESTO A ASEGURARLOS. PERO NO PIENSA MUCHO EN LOS DERECHOS DE LOS DEMÁS, PIENSA EN SUS PROPIOS PRIVILEGIOS, PERO NO EN SUS DEBERES.

Díaz entonces y ahora tenía razón. Quienes votaron en 2018 a favor de la peor persona para gobernar, lo hicieron pensando en sus propios intereses, aya por una dádiva ya por hartazgo pero nunca se pusieron a pensar en las consecuencias del destino de su voto, por eso ahora debemos apelar a ese sentido demócrata del mexicano y hacer que el voto, sea uno con visión de futuro.

Porque lo que está en juego, no es la próxima elección, sino la próxima generación. Quien nos gobierna, no es un demócrata ni un monarca como lo fue Díaz, es un tirano como Castro, Chávez, Maduro, Franco o Mussolini. Entonces había más ignorancia y por eso era mas fácil dominar a las masas. Hoy los mexicanos no somos tan estúpidos y sabemos que vamos a la ruina si vuelve a ganar Morena.

@leyvaguilar

Facebook: Francisco Alejandro Leyva Aguilar

Instagram: leyvaguilar

