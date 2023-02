El Zumbido del Moscardón: La introspección del loco: Francisco Alejandro Leyva Aguilar (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 9 de febrero. Leí que el peje dijo que gracias a él, Norma Piña Hernández, es Ministra Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación… já

¿Ya vendió el avión?, NO; ¿hay un sistema de salud como en Dinamarca?, NO; ¿hay mejor educación?, NO; ¿hay más empleos?, NO; ¿ya bajó la gasolina a 10 pesos el litro?, NO; ¿ya bajó el gas y la luz?, NO; ¿ya cuesta menos la canasta básica?, NO; ¿ya bajó la inflación?, NO; ¿ya domamos la pandemia?, NO; ¿hay menos asesinatos en México?, NO; ¿La delincuencia Organizada ya se porta bien?, NO; ¿se respeta la Constitución?, NO; ¿ya no hay impuestos?, NO; ¿SE ACABÓ LA CORRUPCIÓN?, NO, NI EN SU FAMILIA; ¿todas las obras se licitan?, NO; ¿hay transparencia y rendición de cuentas?, NO; ¿hay más apoyos a la cultura?, NO; ¿a la ciencia y la tecnología?, NO; ¿ya tenemos autosuficiencia alimentaria?, NO; ¿hay más apoyos al campo?, NO, al contrario, se redujeron; ¿bajó el precio de la tortilla?, NO; ¿los militares ya están en sus cuarteles?, NO; ¿Pemex es rentable?, NO; ¿la CFE?, NO; ¿hay mantenimiento del Sistema Colectivo de Transporte Metro?, NO; ¿crecemos al 6 por ciento?, NO; ¿hay menos pobres?, NO; ¿El CHAIFA ya es rentable?, NO; ¿Dos Bocas ya refina un litro de petróleo?, NO; ¿el Tren Maya respeta la ecología?, NO; ¿Ha bajado el peaje?; NO al contrario acaba de subir un 40 por ciento; ¿se redujeron los feminicidios?, NO; ¿ya le devolvieron al pueblo “lo robado”?, NO; ¿ya encontró los 500 mil millones de pesos que se pierden en la corrupción?, NO…