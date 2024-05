El Zumbido del Moscardón: La efectividad de las encuestas: Francisco Alejandro Leyva Aguilar (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 2 de mayo. Me acaba de llegar la encuesta de Consulta Mitofsky (CM) que mucho tiene de mito y le da a Claudia Sheinbaum 59.7 por ciento contra 32.1 de Xóchitl Gálvez. Las encuestas fueron mediciones del momento político que se vivía, pero la respuesta de los electores, ha cambiado bastante respecto de quién y cómo hace esa encuesta.

Si CM, la de los mitos manda a sus encuestadores casa por casa -que se supone son las encuestas más efectivas- lo que puede suceder es que los electores tengan cierto cuidado de contestar las preguntas, máxime si son beneficiarios de los innumerables programas sociales del peje, que regalan dinero, porque antes que los encuestadores, ya pasaron los “cuervos” de la nación a decirles que “si no votan por Morena, les van a quitar los apoyos”.

¿Qué pasa entonces en esa encuesta de CM casa por casa?, que los electores con toda seguridad van a contestar que votarán por Morena por la presión del gobierno de López, aunque no sea verdad, aunque ya hayan definido su voto por cualquiera de las otras dos opciones.

Por eso pienso que la efectividad de las encuestas ha cambiado. Si antes la encuesta casa por casa era la más efectiva, ahora -en estos tiempos de tiranía y represión- pareciera que las robóticas o las telefónicas con una operadora, están siendo más certeras, porque no tienes a un mono parado frente de ti cuestionando por quién vas a votar.

Ese es el motivo por el cuál Massive Caller tiene un rango de efectividad mayor que Consulta Mito, porque en la respuesta de los electores, no hay tanta presión como en el caso de las encuestas casa por casa.

Por cierto ¿a usted lo han encuestado alguna vez?, yo no sé de dónde sacan sus muestras las encuestadoras porque a mi en lo personal ni en mi casa ni por teléfono, me han encuestado ninguna vez, así que no formo parte de la estadística porque quizá empresas como Consulta Mito, ya tiene bien ubicada mi manera de pensar y por tanto mi intención del voto.