El Zumbido del Moscardón: Innecesario festival: Francisco Alejandro Leyva Aguilar (09:00 h)

Pero no estás obligado, no necesitas ir a laa arriesgar tu vida en un camión del que no conoces su condición mecánica. No tienes la necesidad de exponerte y menos exponer a tus hijos, porque ellos no tienen ninguna culpa de tus preferencias políticas, por eso es importante que valores una, dos, tres veces tu participación en un evento como el del 9 de marzo ¿acaso te sirvió de algo?, ¿te dieron suficiente dinero para exponer tu vida?, ¿ganaste algún empleo?, ¿te resolvieron un problema?, ¿verdad que no?