El Zumbido del Moscardón: Injusticias: Francisco Alejandro Leyva Aguilar (10:20 h)

Oaxaca de Juárez, 16 de abril. Primeroy luego. Ocho años de administración de la Comisión Federal de Electricidadque han servido no para mejorar los servicios, no para hacer de esta empresa paraestatal del gobierno federal, una institución rentable y que le deje dividendos al país, no una empresa con números negros y mucho menos una empresa con una vocación netamente social.