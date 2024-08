El Zumbido del Moscardón: Indolencia criminal: Francisco Alejandro Leyva Aguilar (09:15 h)

Oaxaca de Juárez, 9 de agosto. Ayer a las 11:00 de la mañana, se habían cumplido ya 40 horas de bloqueo sobre la carretera Puebla México a la altura del municipio de Santa Rita Tlahuapan, donde ejidatarios de esa demarcación municipal, le exigen al gobierno de López Obrador el pago de indemnización por la expropiación de los terrenos para construir dicha vialidad.

¡CUARENTA HORAS Y CONTADO! Y obvio hay indolencia del gobierno ante las innumerables e incuantificables pérdidas económicas que ha causado este bloqueo carretero sin precedentes en una vialidad tan importante como la carretera México-Puebla en ambos sentidos.

Hay que recordar que una de las arterias más importantes para llegar al Valle de México y cruzar hacia el norte del país, es justamente la México- Puebla que ha colapsado por la falta de acuerdos entre el gobierno federal y los ejidatarios de Tlahuapan. Los retrasos por este inconveniente social son de hasta ocho horas y las pérdidas económicas ya suman miles de millones de pesos.

Incluso están en riesgo vidas humanas de pacientes que viajan desde el sureste por esta autopista y hacia la Ciudad de México, como el caso que circuló en las redes sociales de una persona que tenía una cita en el hospital de oncología de La CDMX, pero no pudo llegar por el bloqueo carretero.

Claro que el florero -con una flor de muy buen ver, hay que decirlo- que es la Secretaría De Gobernación, no ha dicho esta boca es mía. Luisa María Alcalde, la muy atractiva secretaria, ni se ha aparecido, ni se ha pronunciado, ni lo hará, porque para eso tiene a su jefe que ya dijo que: “si los ejidatarios no levantan el bloqueo, no hay diálogo”.

Y habría que preguntarse ¿de qué tipo de materia fecal está hecho el cerebro del peje que no se da cuenta de la gravedad del asunto, de las consecuencias y de las implicaciones que tiene?, ¿acaso no hay sensibilidad política?, ¿qué espera para que la vialidad sea liberada para beneficio de decenas de miles de usuarios que están varados en una zona donde no tienen seguridad alguna?, ¿qué desgracia espera que ocurra, para que tomen cartas en el asunto?

La política de no represión, tanto como la de no diálogo, está causando estragos en la economía nacional porque simplemente Andrés no entiende la co-relación entre política y economía, para él, no hay otras prioridades más que las suyas.

El embotellamiento que se dio hasta las 11:30 de ayer, suma 66 kilómetros de largo y los usuarios de la autopista están a merced de los delincuentes -que abundan en esa carretera- sin poder hacer prácticamente nada porque están inmovilizados. A eso hay que sumarle, que no hay vigilancia policiaca o de la Guardia Nacional y eso que el ejército administra las carreteras de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Las pérdidas económicas no solo son para los particulares, el propio gobierno está perdiendo cada minuto del bloqueo. Ni a la SCT, ni a Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), ni al gobierno federal, le conviene que el bloqueo siga sumando horas, pero como el peje ya dijo que no habrá dialogo, que se joda el pueblo.

Desde el martes seis de agosto se activó esta inconformidad en una de las autopistas más importantes del país y la afectación es de 90 mil unidades por hora. Por esa cifra, 90 mil unidades por hora, multiplique usted el costo de solo una caseta, de ese tamaño es la pérdida que está teniendo el gobierno federal.

Por otro lado, transportistas y automovilistas que llevan más de 8 o 10 horas varados, ya están desesperados y mostrando agresividad contra los manifestantes, lo que puede derivar en un enfrentamiento entre los usuarios y los ejidatarios inconformes. Por eso vuelvo a preguntar ¿qué espera la Secretaría de Gobernación y la florecita Luisa María Alcalde para intervenir?

La libre manifestación es un derecho, pero el libre tránsito también y es responsabilidad del gobierno federal, garantizar que dichos derechos se cumplan, aunque para eso tenga que usar la fuerza pública, si no ¿para qué es gobierno?

@leyvaguilar Instagram: leyvaguilar_ Facebook: Francisco Alejandro Leyva Aguilar

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir