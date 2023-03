El Zumbido del Moscardón: Hace agua la cuatroté: Francisco Alejandro Leyva Aguilar (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 21 de marzo. Hoy conmemoramos al menos dos cosas importantes: la entrada de la primera al través del equinoccio y el natalicio de Benito Juárez, Benemérito de las Américas; del primero debemos decir que este día habrá las mismas horas de sol que de ausencia de este y del segundo que eso de Benemérito, fue una ocurrencia de Porfirio Díaz que fue el creador de la leyenda de Benito Juárez, él necesitaba un héroe y lo hizo… hasta el día de hoy.

Lo que no podemos conmemorar, a pesar del acarreo de personas que fueron obligadas a asistir a una marcha, es la defensa del petróleo que tuvo lugar el 18 de marzo y no podemos festejar mucho porque nuestra máxima empresa del sector público, lleva cuatro años consecutivos con pérdidas multimillonarias.

Quien antes tomaba pozos petroleros, parando la producción y amenazando con quemarlos, marchó con miles de acarreados para “defender la soberanía nacional” y es que si la soberanía está en riesgo, es por la jadeante trompa de quien vituperó, desde Palacio Nacional, a nuestros socios comerciales.

Yo no se si López de haya dado cuenta que a los mexicanos, nos valió dos chorizos que llenara la plancha del zócalo, simplemente porque no tiene ningún mérito hacer una marcha desde el poder, con millones y millones de pesos tirados a la basura que bien pudieron servir para tratamientos médicos a personas enfermas, como las de cáncer. Ah pero para el viejo guango ese, era más importante inflar su ego que darle medicamentos a niños que están luchando por su vida.

Me parece que López no está midiendo lo que pasa, su desangelada marcha, no logra convencer a los mexicanos bien nacidos que esa es la ruta para defender a México. Nosotros ya nos damos cuenta que el rescate de nuestro país, de las inservibles manos del peje depende solo de nosotros mismos, es decir, de salir a votar en masa en contra de la tiranía bolivariana que terminará por hundirnos.

En 2024 eso va a ser una realidad porque los mexicanos estamos cansados de tanta estupidez concentrada en una sola persona, pero también desde dentro de morena, se están dando cuenta de las porquerías que pasan al interior de ese partido que nació muerto. Hace unos días el oaxaqueño Alberto Esteva Salinas, puso el dedo en el renglón al acusar a su líder Mario Delgado de ocupar las prerrogativas de morena, para favorecer a la corcholata preferida del peje Claudia Sheinbaum.

Alberto Esteva, obvio, desde tiempos de Manuel Camacho Solís, trabajó para el carnal Marcelo Ebrard Casaubón en la ruta 100 y sabe que su ex jefe, tiene buenas posibilidades de ser el candidato presidencial de morena en 2024, si hay piso parejo, pero se da cuenta que en morena son un nido de ratas, corruptos y fraudulentos contra los que tiene que luchar.

Y por eso acusa al ojos de sapo Mario Delgado de desviar recursos públicos (los de las prerrogativas a morena), para usar el periódico “regeneración” y encartar ahí, propaganda de Claudia Sheinbaum y lanzarla por todo el país, quitándole la oportunidad a los otros aspirantes de morena que no son tratados con equidad.

El equipo de Ebrard Casaubón ya ha interpuesto denuncias ante el Instituto Nacional Electoral (INE), por estos supuestos, pero también hay una evidente falta al artículo 134 Constitucional, porque los aspirantes a la candidatura de morena, son funcionarios públicos y utilizan recursos del erario para hacer campaña por todo el país.

Por eso la inconformidad de las corcholatas, pero acordémonos que en 2024, habrá una mega elección, elegiremos al Presidente de la República, pero también renovaremos el Senado de la República, la Cámara de Diputados, la mayoría de las gubernaturas y más de dos mil ayuntamientos con sus cabildos en todo el país.

Claro que los suspirante de morena que se sienten seguros de ganar, ya se están mordiendo unos contra otros en lo que será la más grande carnicería política que hayamos vivido jamás, porque antes cuando el PRI gobernaba, había disciplina en su interior y con morena, sus filas están llenas de advenedizos convenencieros, muchos emanados del PRI, pero también muchos de otras instituciones políticas.

La marcha del 18 de marzo, es el preámbulo de varias derrotas dolorosas para el peje en 2024, donde con toda seguridad perderá la Presidencia de la República que los ciudadanos le vamos a arrebatar de sus envejecidas manos porque no podríamos soportar otro sexenio más de ocurrencias y estupideces, así que la cuenta regresiva, ya empezó.

