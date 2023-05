El Zumbido del Moscardón: Grotesco: Francisco Alejandro Leyva Aguilar (15:00 h)

Oaxaca de Juárez, 9 de mayo. Pensé que así como el PRI celebraba matrimonios masivos desde el registro civil, el Gobierno de la #MalditaPrimavera estaba festejando -previo a esos matrimonios- una despedida masiva de solteras en el iconográfico Bosque del Tequio.

Pero no, no era una despedida masiva de solteras, fue nada más y nada menos que el festejo del día de las madres con strippers en un congal que si bien fue original, también fue muy controversial y no me aparto de que haya habido madres a las que les gustó la idea, pero en un estado muy catolizado, pues la mayoría no estuvo muy de acuerdo con que les llevaran a monos que se cuasi desnudaron frente a ellas.

Parece que nuestro gober primaveral, sigue la misma lógica que el cacique potosino Gonzalo Natividad Santos Rivera, mejor conocido como “El Alazán Tostado” a quien le preguntaron: general ¿para usted qué es la moral?, a lo que respondió “para mi la moral es un árbol que da moras”… para Salomón Jara, también.

Y es que no solo es el asunto de los streppers en el festejo del día de las madres, también son sus acciones que para él, la moral es un asunto sin importancia, por ejemplo cuando habla de la corrupción de gobiernos anteriores en donde él participó y no salió muy bien librado de fraude al erario.

Recordemos que su compañera de gabinete Perla Woorlich, contralora en aquél entonces, le seguía los pasos por un daño al erario de un monto cercano a los mil millones de pesos que nunca se comprobaron, subejercicios que en una entidad tan pobre y necesitada como Oaxaca, son un crimen no ejercerlos.

Igual que Andrés, Salomón hace muy mal en escupir al cielo porque esos fluidos se le regresan a su propia cara, por tanto, debería tener mucho más cuidado en lo que dice y cómo lo dice, porque las palabras son boomerangs que se vuelven contra quien las lanza sin medida.

No hace mucho, la Asociación de Periodistas de Oaxaca (APO), recibió en la capital del estado, a la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos (FAPERMEX), al Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo (CONALIPE) y a la Federación Latinoamericana de Periodistas (FELAP). Vinieron periodistas de todo México y de Latinoamérica a su Asamblea anual.

Salomón Jara que tenía una inmejorable ocasión para acercarse a la prensa libre y pensante, me parece que ni ese enteró del evento en el que estarían presentes la crema y nata del periodismo a nivel nacional. Nunca se apareció en los eventos públicos que realizaron, tampoco se dignó mandar un representante a pesar de la invitación que la APO le hizo al respecto.

Eso habla del desdén que el mandatario oaxaqueño tiene hacia la prensa oaxaqueña y eso quedó de manifiesto en sendas columnas y comentarios que los periodistas de todo el país, hicieron en sus medios locales, ninguna agradeció o mencionó siquiera al gobierno de Oaxaca y con justa razón, porque nunca se aparecieron.

Lo mismo pasó el fin de semana pasado. En Huajuapam, en la sede de la Universidad Tecnológica de la Mixteca (UTM) la comunidad académica de Oaxaca, le ofreció post mortem al Maestro Modesto Seara Vásquez, un merecido homenaje en el que recordaron la trayectoria del Maestro a lo largo de varios años al servicio del exitoso Sistema de Universidades de Oaxaca (SUNEO), que dicho sea de paso, fue concebido y desarrollado por gobiernos priístas.

El recuento de los beneficios del SUNEO en nuestro estado, es lo suficientemente bueno, como para que el Gobernador Salomón Jara, se hubiese aparecido en la UTM a, por lo menos, ofrecer dos o tres frases de agradecimiento en memoria de uno de los extranjeros más oaxaqueños que hayamos tenido y que, quien lo conocimos, supimos de su calidad humana, de su inmenso amor a la academia y al aprendizaje y de cómo ese cariño y amor se vio reflejado en los logros del Sistema y de la Universidad Tecnológica de la Mixteca en particular.

Pero Salomón es ajeno a eso, ostenta una cédula profesional número 6955741 tipo C1y se dice ingeniero pero es claro que lo de él, no es el reconocimiento a la academia, ni al ejercicio periodístico, ni mucho menos a la moral, a él le importa ser como su jefe político López, más popular que estadista; le interesa más hipnotizar al pueblo con circo para usarlos después, que el bienestar del propio pueblo.

Triste espectáculo el de ayer en el festejo del día de las madres, más que festejo, fue un insulto a las mamás y a sus hijos; a sus esposos y a sus familias pero ¿eso qué importa si hay que darle circo al pueblo?, como bien dijo el Alazán, la moral, es un árbol que da moras.

