El Zumbido del Moscardón: Ganó la justicia: Francisco Alejandro Leyva Aguilar (08:30 h)

Oaxaca de Juárez, 3 de enero. Dos noticas buenas este dos de enero. Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) definieron quién es desde ayer su Presidente, esa figura recayó en una mujer y es la primera en la historia de México en ocupar ese cargo, se llama Norma Lucía Piña Hernández. La segunda buena noticia es que no eligieron a una abogada espuria que plagió una tesis e hizo circo maroma y teatro para justificar que sí era de su autoría, ella se llama Yasmín Esquivel Mossa y era la propuesta de López para presidir la SCJN.

¿Quién es Norma Lucía Piña?, de entrada se llama Norma y hará respetar las normas establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ella sustituyó a la Ministra Olga Sánchez Cordero en el sexenio de Enrique Peña Nieto y así llegó al máximo tribunal judicial del país, en aquél entonces obtuvo 79 votos a favor y 20 en contra, uno de ellos, del entonces coordinador de la bancada del Partido del Trabajo (PT) Manuel Bartlett Díaz que propuso que la terna, regresara a la Presidencia de la República.

Norma Piña, también fue Magistrada en el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en 2004 fue Magistrada del Circuito y antes en el año 2000 fue nombrada juez de distrito en materia administrativa en el entonces Distrito Federal; fue también juez en el juzgado tercero del Distrito de Morelos y durante seis años, de 1992 a 1998, fue Secretaria de Estudio y Cuenta de la SCJN.

Norma Lucía Piña, es egresada – por supuesto con todas las de la ley y con su tesis legítima y aprobada- de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), tiene especialidad en Derecho Constitucional y Administrativo, en Derecho Penal, en Derecho Judicial y en Psicología Social y Comunicación (o sea interpreta bien las mañaneras y sus ocurrencias fuera de la ley), tiene también una Maestría en Argumentación Jurídica y un Diplomado en Derecho Constitucional y Amparo… es decir, no es ninguna improvisada como Yasmín Esquivel, la candidata del peje.

Felicidades a la primera mujer Presidente de la SCJN que estará en ese cargo del 3 de enero de 2023, al 31 de diciembre de 2026… ¡lo que le va a tener que resolver durante y después de la desastrosa era de la cuatroté!

Es muy seguro que a los magistrados de la SCJN no les cayó muy bien el escándalo de la aún Ministra Yasmín Esquivel Mossa, propuesta por amlo para presidir la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura, porque tener entre ese selecto grupo de juristas a una persona que evidentemente se plagió una tesis, es mala nota para todo el gremio, pero además la vergüenza de, no solo plagiar un escrito en su totalidad, sino de falsificar con un notario público, una declaración del verdadero autor de la tesis, raya en lo delincuencial.

Carajo ¡EN MANOS DE QUIÉN ESTÁ LA JUSTICIA EN ESTE PAIS!, deberían comenzar una investigación y meter a la cárcel a la “ministra” Yasmin Esquivel, a su asesora de tesis que con mucha probabilidad se la vendió y al notario que dio fe de algo que NUNCA OCURRIÓ.

Lo que no se esperaba Esquivel Mossa, es que el abogado Edgar Ulises Báez, fuera a salir a desmentirla y, no se lo esperaba porque el licenciado en comento, no es tampoco una persona que se haya conducido a lo largo de su vida como un buen ciudadano, es más, estuvo a punto de pisar la cárcel por varias denuncias en su contra que van desde el robo de auto sin violencia, hasta acoso sexual, en ninguno de los casos fue a parar a la cárcel.

Enfermo de neumonía se enteró que un notario público, dio fe de una supuesta declaración suya respecto de la tesis de Yasmin Esquivel y sostuvo que “la simple lógica le da la razón, la tesis es de su autoría” y fue publicada un año antes que la de Esquivel Mossa, la aliada del peje que hasta recibió una exoneración del sistema judicial de la Ciudad de México que gobierna la corcholata preferida del peje.

Otra losa encima de Yasmín Esquivel, fue el dictamen de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón, de la UNAM que concluyó en sus investigaciones que la hoy magistrada, habría plagiado evidentemente la tesis de Edgar Ulises Báez.

No le pinta bien al peje el inicio de este 2023 y lo vamos a ver con las Controversias Constitucionales al plan B de la Reforma al Instituto Nacional Electoral que, como bien lo dice el Senador Ricardo Monreal, son INCONSTITUCIONALES.

¡Habemus Presidente!, es una mujer, es Norma y es abogada constitucionalista, no un cheque en blanco al ejecutivo y mucho menos una borrega del peje.

