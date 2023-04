El Zumbido del Moscardón: Fue el Estado: Francisco Alejandro Leyva Aguilar (09:00 h)

La nota: la Fiscalía General de la República (FGR), procedió penalmente contra el Director del Instituto Nacional de Migración (INM) Francisco Garduño Yáñez, por presuntamente haber sido omiso en garantizar las condiciones de seguridad en la estación migratoria de Ciudad Juárez Chihuahua donde murieron calcinados e intoxicados 40 migrantes, además de un hecho similar en Tenosique Tabasco en marzo de 2020.

La FGR informó que la imputación contra Garduño Yáñez y otro mando del INM fue presentada ante un juez por el delito de ejercicio indebido del servicio público, sancionado con uno a tres años de prisión. El aún director es responsabilizado de no cumplir con sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo.

La misma suerte corrieron al menos cuatro servidores públicos más, a los que identificó como Salvador “N”, Juan “N”, Cecilia “N” y Eduardo “N”, quienes presuntamente estaban vinculados directamente con las conductas que generaron los homicidios y las lesiones en la estancia migratoria.

En el caso del Director del INM, la FGR no precisó si procedió penalmente con una solicitud de orden de aprehensión o con la petición ante un juez de control para que gire un citatorio al aún funcionario y asista a una audiencia de imputación y vinculación a proceso.

El delito que le imputan a Garduño, establece una sanción al funcionario que, teniendo la obligación por su cargo de custodiar, proteger o dar seguridad a personas, no lo garantice aunque esta conducta NO PREVÉ LA PRISIÓN PREVENTIVA DE OFICIO y en caso de ser condenado a la pena máxima, EL CASTIGO PUEDE SER CONMUTABLE, por lo que difícilmente el Director del INM pisará la prisión con los hechos que se le Imputan. (información consignada en la portada del periódico Reforma del miércoles 11 de abril de 2023).

La mayoría de los diarios de circulación nacional publicaron información sobre la acusación que pesa sobre Francisco Garduño pero ¿qué hay detrás de esa denuncia que pareciera hecha a modo y una carambola de tres bandas?… me explico.

Las presiones -no de México porque el peje le vale madre lo que digan los ciudadanos mexicanos- del extranjero, desde el Gobierno de El Salvador, como ciudadanos Guatemaltecos, Hondureños, Venezolanos; además de colectivos de defensa de los derechos humanos en todo el mundo, orillaron al peje a tomar medidas que, al menos parecieran justas.

Pero el desaseo con el que se manejó la masacre de Ciudad Juárez, dejó entrever las profundas diferencias entre las corcholatas de López. Adán Augusto le envió la papa caliente a Marcelo Ebrard a quien responsabilizó de la política migratoria de México, así que tras un incendio y 40 migrantes muertos, la cuatroté tenía dos corcholatas menos, ambas involucradas de manera directa en el calcinamiento.

¿Qué hacer entonces si las presiones internacionales estaban encima de sus corcholatas?, fácil, culpar al que más le convenga a los intereses de la cuatroté, aunque sea un cuate y con una denuncia a modo que, si mucho lo separa del cargo pero no lo hará pisar la cárcel. Un chivo expiatorio pues.

Sin embargo los 40 migrantes muertos en Ciudad Juárez, como bien lo dijo el Gobierno de El Salvador, son un CRIMEN DE ESTADO, que le pega a todo el discurso de solidaridad latinoamericana del peje y que representa casi lo mismo que los 43 estudiantes de Ayotzinapa para Enrique Peña Nieto.

López no tiene a quien echarle la culpa de este CRIMEN DE ESTADO. No puede culpar a Felipe Calderón, a Vicente Fox, a Enrique Peña o a Genaro García Luna; no puede decir que fueron los neoliberales, los conservadores o los fifis… este sapo se lo tiene que tragar entero él solo.

Pero además, los 43 de Ayotzinapa eran connacionales, el asunto quedó dentro de nuestras fronteras y, a pesar de que el peje culpó al Estado Mexicano, los hechos tuvieron que ver con el crimen organizado en un estado (Guerreo) y un municipio (Iguala) gobernados por amigos del peje, Ángel Aguirre Rivero y José Luis Abarca, respectivamente.

Los CUARENTA migrantes muertos, ESTABAN BAJO LA CUSTODIA DEL ESTADO MEXICANO, así que el responsable no sólo es Francisco Garduño Yáñez, también lo es Adán Augusto, Marcelo Ebrard y el propio Andrés Manuel porque ellos son el Estado Mexicano.

Claro que al peje le urgía con prontitud un culpable y ya me imagino su charla con Garduño “acepta la culpa, te enjuiciamos pero no vas a la cárcel, te hincho de billetes y todos contentos”, nada mal para los responsables de una tragedia monumental, DE UN CRIMEN DE ESTADO.

