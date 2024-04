El Zumbido del Moscardón: Francisco Alejandro Leyva Aguilar (09:00 h)

La enorme diferencia que maneja, por ejemplo, la mercenaria empresa de Roy Campos, me parece que tiene un objetivo específico y focalizado al igual a las que se parecen en sus mediciones y es la creación de percepción de que no hay vuelta de hoja y que Claudia va a ganar la elección cómodamente el 2 de junio.

De alguna manera permea en el electorado esa percepción. Ayer mismo platicaba con una profesionista que supuse que estaba enterada del desastre económico, político y social que vive México desde que López es presidente y me sorprendió escuchar que ella piensa que el peje ha hecho cosas buenas.

Le pedí como ejercicio mental que me dijera una sola cosa buena de este gobierno y sin dudarlo me dijo dos: 1) el aumento al salario mínimo y 2) el apoyo a los adultos mayores. Para ella esas dos acciones del gobierno, merecen que su voto se decante por la continuidad. Claro que le expliqué que todos los presidentes desde Carlos Salinas hasta Enrique Peña Nieto, han subido el salario mínimo de manera medida y que aumentarlo, no garantiza un mayor poder de adquisición.