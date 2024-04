El Zumbido del Moscardón: Francisco Alejandro Leyva Aguilar (09:00 h)

No se pude defender lo indefendible y Epigmenio Ibarra se puso a lamer las botas del dueño que le regaló 150 millones de pesos del erario de una manera tan zalamera, que se puso “de pechito” de acuerdo al argot de los cazadores para que el Senador Independiente, antes de Morena, le diera una arrastrada de la que no se pudo defender.

Germán Martínez le recordó al jilguero de López, que a la fecha, no hay un solo empresario en la cárcel por la corrupción del aeropuerto de Texcoco, simplemente porque el peje no ha encontrado a ningún culpable y lo mismo pasa con el Sistema de Salud del cuál dijo el “presidente” que era un nido de ratas, pero tampoco hay un solo acusado.

Ibarra le habla de la violencia en el sexenio de Felipe Calderón al que califica de “violencia demencial” y Martínez le responde que “tiene una memoria selectiva”, porque solo tiene como contexto el sexenio de Calderón y no de Salinas de Gortari o Ernesto Zedillo con quienes trabajó e incluso le recuerda que los zapatistas no lo pueden ver porque es un traidor. Ustedes, le dice Germán, ofrecen una farsa.

Germán concluye: tenemos una cita con las urnas y tenemos dos debates adelante, una cita con una podredumbre de gobierno que se llama cuarta transformación, no solo me hecho para atrás en el compromiso yo me siento engañado por López Obrador, absolutamente engañado porque no hay seguridad pública, hay miedo en las calles; no hay salud pública, hay más salud privada; la escuela es una reproducción de las desigualdades, los maestros tienen menos dinero en formación docente… Xóchitl no llama a cambiar de amo, sino a ser libres.