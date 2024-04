El Zumbido del Moscardón: Francisco Alejandro Leyva Aguilar (09:00 h)

Apenas el domingo por causalidad, vi la transmisión en vivo que hizo el Estado Vaticano de la homilía con motivo de la celebración de la Pascua católica donde se celebra la resurrección de Jesús Cristo y ahí el Papa Francisco pidió por muchos países que se encuentran en crisis internas y con otros países, es decir están en guerra. Lo escuché pedir por América Latina pero no específicamente por México así que nos toca a los mexicanos no solo consolarnos nosotros mismos, sino actuar en consecuencia con lo que pasa dentro de nuestras fronteras.

En ese marco de ideas -quizá buenas pero no efectivas- el lobo pretende que es una oveja y que todas las ovejas tendrán los mismos derechos y las mismas obligaciones y por eso se le ocurre que la criminalidad en México no se debe combatir con la fuerza, sino con la razón y él extiende la mano dictando su política pública “abrazos, no balazos”. El problema para él mismo, es que no estaba tratando con ovejas, sino con lobos.