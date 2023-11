El Zumbido del Moscardón: Francisco Alejandro Leyva Aguilar (09:00 h)

Traté de entender la intención del Secretario de Gobierno Jesús Romero de ofrecer una larga conferencia de prensa donde solo le dio vueltas al asunto y un feedback de 50 años del problema agrario de San Miguel con Tlaxiaco y los demás municipios que están en conflicto en esa zona, pero la verdad me dio flojera. Nunca ofreció información de relevancia periodística o algo que no supiéramos, porque simplemente justificó su ineptitud.

No obstante, los cortes informativos nos hablan de la participación intelectual de Jesús Cariño miembro del Comisariado de Bienes Comunales de Tlaxiaco quien tiene un hijo que es Secretario Particular de Adelfo Regino Montes, titular del INPI del Gobierno Federal ¿qué tan enterado estaba Adelfo de los problemas en la zona y qué ha hecho por resolverlos?, me parece que esas son buenas preguntas que debería hacerse el “presidente”, así en minúsculas y entre comillas porque desde que Regino Montes está metido en la zona, han comenzado los problemas entre las comunidades.

El limitado e inútil Gobernador de Oaxaca prometió una “primavera oaxaqueña” con una “paz territorial”. La primavera ya es infierno, no invierno y la paz territorial jamás va a llegar si no va a territorio a solucionar los problemas ¿por qué canceló el gobierno federal la visita a Tlaxiaco del “presidente”?, ¿por qué no hemos visto que Jara se vaya a parar an las comunidades en conflicto?.