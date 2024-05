El Zumbido del Moscardón: En pie de lucha: Francisco Alejandro Leyva Aguilar (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 15 de mayo. ¡Ay la educación!… estábamos mejor cuando estábamos peor.

Los que vivieron el proceso me cuentan que el niño de sociedad (Jorge), tomó literal el dicho del Gobernador Ulises Ruiz de que no quería ni una toma del zócalo capitalino así que llegó a la negociación de mayo de 2006 con el doble de dinero para las exigencias de los líderes sindicales, pero con la condición de que no quería un solo día el zócalo tomado, so pena de meterlos al bote y para eso mostró sendas carpetas de investigación.