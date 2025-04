El Zumbido del Moscardón: El trámite: Francisco Alejandro Leyva Aguilar (09:00 h)

De ese tamaño será el colapso de la república después del primero de julio de 2025 cuando una parte, una minoría, se preste a hacer de comparsa para una amañada elección llena de mañas y sin sentido.

Y no habrá impugnaciones que valgan, no habrá queja que prospere, denuncia que fructifique en un país ya sin instituciones que, desde que elllegó, se fueron “al carajo”. No puedo responder a la pregunta de ¿acaso los partidos políticos no vieron las intenciones dictatoriales, estalinistas de?, ¿por qué, si tenían todos los medios lo dejaron llegar?, las consecuencias las vanos a pagar nosotros, pero también nuestros hijos y nuestros nietos.