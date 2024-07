El Zumbido del Moscardón: El sobradito: Francisco Alejandro Leyva Aguilar (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 18 de julio. Leí un meme que me dio mucha risa, rezaba así “va el gobierno de Oaxaca por la casa sede del PRI” y abajo se podía leer “que solo lo pinte de guinda y le ponga Morena en vez del PRI y ya”. Chiste o no, muchos priistas han migrado a la cuatroté más por conveniencia que por convicción, sin embargo me parece que el actuar del gobierno de Salomón Jara denota su hígado revanchista.

No pudieron acabar al PRI en las urnas y por eso ahora están tratando de dejarlos sin sedes, donde llevar al cabo sus actividades partidistas. La casona en el centro histórico de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) Oaxaca, la Confederación Nacional Campesina (CNC), Oaxaca y ahora la sede del Comité Directivo Estatal, están bajo la lupa del muy pesado consejero jurídico del Gobierno del Estado Geovanni -así se llama-Vásquez Sagrero, un huizachero que ha perdido casi todos los juicios del gobierno.

Empezando con el juicio por el terreno de Triplay donde construirían el parque de la “primavera” oaxaqueña y finalizando con el juicio por la casona de la CNOP, Geovanni está estrellando toda su rellena humanidad en fracaso tras fracaso. La pregunta es ¿por qué lo tiene ahí el gobernador zapoteco, si es evidente que no está preparado para el cargo?

Con arbitrariedad y lujo de violencia y prepotencia, el inflado consejero jurídico del gobierno Geovanni Vásquez, ocupó el edificio en el Centro Histórico en la calle Macedonio Alcalá que albergaba al importantísimo Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca (MACO), que estaba en comodato a una Asociación Civil sin fines de lucro desde hace 30 años y que contaba con miembros tan importantes como Francisco Toledo que ofrecía talleres a jóvenes promesas de la pintura, la escultura y otras artes ¿por qué quitarles el edificio?.

Sabemos que el serrano gobernador, está negado para el arte, pero quizá su motivación más grande fue que quien le ofreció el comodato a esa asociación civil, fue un gobernador priista y, como todo lo que huela a ese gobernador está apestado para Jara, pues no le vio la utilidad social y procedió a dejarnos sin un museo que aportaba mucho a las artes en Oaxaca. Además ahí había obras de incalculable valor del propio Toledo y otros artistas plásticos oaxaqueños que se han ido deteriorando.

Hoy ese edificio y algunas obras de arte, están en manos de la Beneficencia Pública del Gobierno del Estado y, si como todo lo que pasa en el gobierno, también se improvisa en el cuidado de esas obras de artes, pues ya podemos imaginarnos el destino fatal que tendrán, porque este gobierno es más de destrucción.

Llama la atención el ataque sistemático del serrano hacia edificios que ocupa el Revolucionario Institucional. Se de buena fuente que la casona de la CNOP no podrá quitársela porque el juicio va en buen camino para el revolucionario institucional y pronto habrá una resolución para que le regresen a la Confederación, el inmueble que ha ocupado ya durante décadas.

Lo mismo va a pasar con la casona de Santa Rosa. Esa no es propiedad del gobierno del estado, es una propiedad privada comprada con aportaciones de los militantes del partido revolucionario institucional, en épocas el gobernador José Murat -el alter ego de Salomón- así que no tiene mucho qué hacer el obeso Consejero Jurídico del Gobierno del Estado y entiendo que si estudió leyes, debe saberlo.

No obstante, al gordito licenciado le gustan los reflectores y por eso anuncia con bombo y platillo que “va por la sede del PRI” aunque no tenga una sola posibilidad de quitarle a los priistas su casa.

Ahora la pregunta es: si y recuperaron 5 edificios ¿por qué le siguen rentando casas y edificios a los incondicionales de Salomón?, ¿por qué no mandan esas oficinas a los inmuebles recuperados?, ¿cuánto gasta el gobierno del indígena serrano en rentas?

Conocí a Geovanni Vásquez Sagrero cuando fue regidor en el gobierno municipal de Gabino Cué Monteagudo y entonces no pesaba ni 70 kilogramos. Tampoco su peso político era el que hoy ostenta. Hoy está inflado -literalmente hablando- no solo en los kilos que pesa, sino en poder que cree tener.

Dice que sube a un indio a un ladrillo y se va a marear, me parece que el Consejero Jurídico no solo se mareó con el poder, sino siente que levita, que se eleva sobre el suelo para ver desde arriba a sus enemigos y no se da cuenta que sus alas son de cera y mientras más rápido suba, más rápido las derretirá el calor de la verdad.

Claro que el Ícaro de la mitología griega no pesaba tanto como el Ícaro oaxaqueño, ese, cuando cera se derrita, va a azotar como marrano en rastro.

@leyvaguilar Instagram: leyvaguilar_ Facebook: Francisco Alejandro Leyva Aguilar

