El Zumbido del Moscardón: El segundo debate: Francisco Alejandro Leyva Aguilar (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 29 de abril. Ayer se llevó al cabo el segundo debate presidencial entre las candidatas y el candidato y me pareció que fue diametralmente opuesto al primero, me explico, en el primero vi a Claudia Sheinbaum, siendo ella Claudia y a Xóchitl Gálvez, incomoda, por cambios hasta en su manera de vestir. Maynez es la comparsa de Morena perfecta, ese no cambió.

En el segundo debate lo que pude ver fue a Xóchitl Gálvez, siendo Xóchilt Gálvez, mientras que a Claudia la vi tratando de ser el peje y a estas alturas del sexenio ¡qué difícil ha de ser ponerse la camiseta y la piel del peor presidente de México!, por eso no hay duda, vi a Xóchitl ganar el debate.

Claudia se vio obligada, por el regaño presidencial después de atreverse a ser ella misma en el primer debate, a echar mano del enorme repositorio de los “otros datos” presidenciales cuyo origen, no son los datos estadísticos derivados de proyectos, sino las ocurrencias de una mente senil que quiere conservar el poder.

Es decir, a Claudia no le quedó otra en este segundo debate que gritar loas a su jefe y por tanto, mentirle flagrantemente a los Mexicanos en su propia cara, por eso la corcholata no estuvo cómoda en el debate y hasta Jorge Álvarez le lanzó uno que otro dardo envenenado.

Xóchitl Gálvez solo tuvo que demostrar que los “otros datos”, son de alguna manera criminales, por decir lo menos, desde las playeras de la santa muerte hasta “los abrazos no balazos”, la evidencia es que en México se ha vuelto imposible ser emprendedor por el crecimiento desmesurado del crimen organizado al que tanto le gusta abrazar a López Obrador.

Hay que pacificar al país dijo contundente Xóchitl en una aseveración que se volvió el eje central de su discurso y con razón, porque cualquier proyecto que se piense en un México como el actual, no podrá ser posible si antes no se pacifica al país, se persigue y se castiga a los criminales.

Pobre Claudia porque ¿cómo hablar de crecimiento económico en un país que no crece y gasta más de lo que produce?, ¿cómo hablar de empleo e inflación en un país donde millones de mexicanos han perdido su trabajo ya por la pandemia pero también por la falta de iniciativa del gobierno para superarla, además de la renuncia del estado a aplicar la ley?

¿Cómo hablar de infraestructura y desarrollo en el país de un tren maya que se descarrila por mala calidad de materiales y una alta corrupción y donde se han gastado 500 mil millones de pesos?, ¿cómo en el México de Dos Bocas que ha costado 450 mil millones de dólares y no ha refinado una sola gota de gasolina?, ¿cómo hablar de infraestructura en el México del AIFA que aun no despega y tiene que ser subsidiado con millones de pesos al mes?

Claro que, al defender los proyectos faraónicos del peje, Claudia se le puso “de pechito” a la hidalguense que fue, ahora sí, contundente y cuando la corcholata la quiso atacar con los contratos a la empresa familiar de Xóchitl, ésta solo tuvo que mostrar la fotografía de Carlos Imaz, ex esposo de Claudia recibiendo fajos de billetes ilícitos.

Y cuando hablaron de pobreza y desigualdad, pues peor. Primero los pobres es un eslogan que le encanta al pejelagarto, pero que en los hechos queda a deber porque a este país en un sexenio, se le han sumado 5 millones de pobres más, derivados de la falta de oportunidades, la inflación desmedida, la carestía de la vida y, por supuesto la acción del crimen organizado en toda la cadena productiva, ahí la pobre Claudia no pudo argumentar absolutamente nada contra la evidencia de que los únicos que han salido de la pobreza, son los hijos del presidente.

Y qué decir del cambio climático y desarrollo sustentable en el país del tren maya que hizo cortar 8 millones de árboles en la selva maya e hizo azolvar de hierro y cemento, cenotes de agua otrora cristalina en muchos casos sagrados para los mayas. ¿Qué decir de un gobierno que le apuesta a los combustibles fósiles construyendo una refinería que no refina y comprando otra que es una chatarra?.

Insisto pobre Claudia, debería ser ella misma porque en el primer debate cuando lo decidió, no le fue tan mal. Hoy las encuestas del debate, le dan una clara ventaja a Xóchitl Gálvez y la distancia entre los 50 mil puntos que según Mitofsky le lleva Claudia a Xóchitl, terminarán por reducirse dramáticamente.

Por cierto, hay que recomendarle a Morena que en el post debate, no exponga a sus militantes. Ayer pude ver a un Roberto Gil Zuarth enorme debatiendo contra un diminuto Arturo Saldívar al que le llamó “matraquero de la cuatroté” y con toda razón. Lo mismo hizo en el primer debate Germán Martínez contra el jilguerillo Epigmenio Ibarra.

@Leyvaguilar Instagram: leyvaguilar_ Facebook: Francisco Alejandro Leyva Aguilar

