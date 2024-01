El Zumbido del Moscardón: El peso del peje: Francisco Alejandro Leyva Aguilar (09:00 h)

Y no hay fiscalía que lo investigue, no hay Congreso de la Unión que lo cuestione, no hay Instituto Nacional Electoral (INE) que lo sancione, no hay absolutamente nadie que le impida comprar conciencias con dinero público, por tanto y ahora si me voy a referir a las encuestas pagadas, si Mitofsky -dejémoslo en Mito- le pregunta a un universo determinado de electores que reciben una dádiva electoral, pues van a contestar que votarán por la Doctora Sheinbaum.