El Zumbido del Moscardón: El partidazo bien partido: Francisco Alejandro Leyva Aguilar (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 17 de enero. Cambios en el gabinete del gobernador zapoteco, unos 7 si no estoy mal de primer nivel y unos tantos más de niveles inferiores ¿tienen caso los nombres?, me parece que no porque nadie los conoce y es como si no hubieran estado nunca en las titularidades como por ejemplo el Registro Civil, la Secretaría Particular o la Secretaría de Bienestar.

¿Les suenan nombres como Dulce Belen Uribe Mendoza o Karla Clarisa Bornios o Mónica Belen López Javier?… a mi tampoco y todos ellos, hasta el pasado lunes, fueron parte del gabinete legal y ampliado del indígena Salomón Jara y conste que eso de indígena lo digo hasta con envidia porque él si pertenece a una etnia y yo no, condición ésta que para mi, sería un orgullo.

Los funcionarios que presentaron sus renuncias obvio, van en busca de otro hueso, uno jugoso en una candidatura a una de las 153 presidencias municipales, una de las cuarenta y dos diputaciones locales, una de las diez diputaciones federales o alguna senaduría, aunque esos aspirantes ya presentaron su renuncia desde hace algunos meses como Antonino Morales Toledo, ex secretario de administración o la dentista Laura Estrada.

Los que se fueron, dice el zapoteco, no tendrán el beneficio de su “guardadito”, es decir no pidieron licencia, sino renunciaron a sus cargos porque si algo es seguro, es que no van a regresar a ellos, si la contienda interna de Morena, no les satisface, por tanto hay algunos de esos tipos que renunciaron como Pedro Silva Salazar, que se están jugando la continuidad en la mal llamada primavera oaxaqueña que más parece infierno zapoteca.

Nada está garantizado para esos nombres desconocidos, porque como lo he dicho siempre, Morena es un virus auto-contenido. Son tan voraces, que en todo el estado ya se están peleando las candidaturas porque piensan que con solo competir por las siglas de Morena, ya tendrán garantizado un lugar en un cargo popular.

No es casual que la dirigencia -¿alguien conoce al dirigente estatal de Morena?- haya postergado varios días la publicación de las encuestas para saber quiénes serán los candidatos de ese partido a todos los cargos de elección popular que habrá el 2 de junio de 2024 y eso es sintomático de que hay tribus al interior de movimiento y que esas hordas están peleadas unas con otras.

Para empezar el asunto de las candidaturas al Senado de la República, aun no están definidas porque todavía está en construcción la Alianza total en Oaxaca, hay que recordar que sólo dos estados en el país no van en coalición total, Oaxaca y Tlaxcala.

Si hubiese una ruptura de la Coalición “seguimos haciendo historia”, los candidatos al senado con toda probabilidad serían Antonino Morales y Susana Harp por Morena y Benjamín Robles con alguna acompañante por el PT y eso dividiría el voto de la izquierda dándole una oportunidad al PRI.

En cambio si hay coalición, los precandidatos entrarían en una contienda interna, una encuesta para determinar la popularidad de los contendientes y ahí lleva ventaja el petista Benjamín Robles, por eso la moneda está en el aire. Lo mismo va a pasar con los contendientes a las presidencias municipales, las diputaciones federales y locales y quizá lo más difícil para ellos sea ganar la interna.

Los de la alianza oficialista pasan por alto algo que quizá la propia soberbia no les ha mostrado. En la boleta NO VA A ESTAR ANDRÉS MANUEL, así que el famosísimo efecto peje, no va a jugar con ellos y si juega de alguna manera, ésta será en contra por los numerosos y mayúsculos escándalos de corrupción de los hijos del macuspano que le están pegando duro a la credibilidad del inquilino de Palacio Nacional, al grado de que incluso en Oaxaca, sus números han bajado.

La cereza del pastel será la inauguración de la súper carretera a la costa anunciada, otra vez, para el cuatro de febrero que seguramente será inaugurada aunque no esté terminada como ya nos acostumbró el peje con Dos Bocas y el Tren Maya, eso también le restará bonos al peje y a su movimiento.

Los morenos están como esos tiburones de vientre que, incluso antes de nacer, se comen entre ellos y ¡qué bueno!, porque ya no queremos a más improvisados en los gobiernos municipales y geos en las diputaciones.

@leyvaguilar Facebook: Francisco Alejandro Leyva Aguilar

