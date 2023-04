El Zumbido del Moscardón: El “paraíso” cubano: Francisco Alejandro Leyva Aguilar (09:45 h)

Oaxaca de Juárez, 10 de abril. No deja de sorprenderme -para mal- Andrés ¿cómo está eso de que Cuba es un país digno de ir a vivir?, yo me pregunto ¿cuántos mexicanos han migrado a Cuba para establecerse ahí, desde que triunfó la Revolución Cubana el primero de enero de 1959?.

El dato de la embajada de México en Cuba es demoledor, apenas hay unos 2 mil 752 ciudadanos mexicanos radicados en la Isla y unos 4 mil que solo van a comerciar, estudiar y turistear… ¡sólo 4 mil!, ¿por qué habríamos de migrar a una país como Cuba donde hay carencia de todo y en donde la revolución los ha dejado peor que en la ignominia?

Ahora en contra posición, SOLO EN MIAMI FLORIDA, HAY SETECIENTOS MIL CUBANOS, de cuerdo a datos del New Herald. ¿Por qué, si la Isla es un lugar privilegiado para vivir, hay más cubanos fuera de cuba que en la ínsula?, la respuesta es sencilla, porque en Estados Unidos y en general en cualquier país donde se practique la democracia y las libertades, hay muchas más oportunidades que en el régimen castrista y dictatorial de Cuba.

Las autoridades en nuestro país reportan al menos unos 13 mil cubanos, pero la salida de cubanos de la isla es grave: hay 15 mil en Brasil, 13 mil en Puerto Rico, 162 mil en España, 38 mil 500 en Italia, 24 mil en Chile, 19 mil en Canadá, 16 mil en Alemania, ¡UN MILLÓN 376 MIL 211 EN ESTADOS UNIDOS!… ¿acaso estas cifras nos hablan de que los cubanos están saliendo del paraíso?

¿Quién querría abandonar el paraíso?

Por eso es estúpida la declaración del peje respecto de Cuba, o no ha ido o solo ha ido a la élite del castrismo donde comen frutas frescas, beben el mejor ron, fuman los mejores habanos y son atendidos por monumentales siervas, presas del sistema, así, hasta yo me voy a vivir ahí, pero la realidad de millones de cubanos confinados a la isla, es otra muy distinta.

Hildina de Cuba, una YouTube con 29 mil seguidores en Facebook, ha mostrado la realidad de la Isla, especialmente de la Habana donde la carencia alimentaria se nota por doquier, donde las filas interminables para alcanzar algo de comida, se pueden ver a diario en las casonas viejas y edificios derruidos por la salitre del mar, con años de abandono en mantenimiento.

No hace mucho, Hildina dejó de transmitir y no sabemos mucho de ella, solo que el régimen de Miguel Diaz-Canel, le incautó su teléfono celular y su equipo de transmisión, prácticamente la incomunicó porque la posibilidad de transmitir vía satelital, no le permitía al régimen controlar las publicaciones de la influencer, así que tuvo que decomisarle sus aparatos.

Ella recibe apoyo de millones de cubanos -y de otros ciudadanos en el mundo- preocupados por la precaria situación de los ciudadanos de Cuba, le mandan dinero para que ella pueda comprar alimento y vestido para los más necesitados pero no en las tiendas de conveniencia, sino en lugares donde pueden comprar los turistas y ese financiamiento le ha permitido a Hildina, salir de Cuba a menos, por internet satelital.

Por cierto no hace mucho nació su bebé y desde aquí deseo que tanto ella, como su esposo y su hijo estén bien y que el régimen totalitario de los castristas, no le hayan hecho nada malo, porque Hildina nada malo hacía, solo mostrar la realidad de un infierno que el peje sostiene, es un paraíso.

Y esa realidad la tienen millones de migrantes en países donde no existen ni libertades, ni oportunidades, ni democracia; ejemplos: Nicaragua, el Salvador, Honduras, Venezuela,

Guatemala, Haití, República Dominicana, Colombia o Bolivia. Solo hay que revisar la lista de los migrantes muertos en el centro de detención de Ciudad Juarez del Instituto Nacional de Migración (INM) para darnos cuenta de la magnitud de problema migratorio en esos países donde los regímenes son totalitarios y anti democráticos.

O ¿cuántos inmigrantes beliceños ha contabilizado usted a lo largo de su vida en México?, solo hay que comparar el valor de la moneda de Belice con la de México para darnos cuenta de lo que pasa, allá sí hay oportunidades para sus ciudadanos.

Irse a vivir a Cuba es tanto como querer vivir en una cárcel donde quiera que esta esté, justamente porque en la Isla no hay libertad, así que si el peje confunde el paraíso que es Tabasco con una Isla en el Caribe, pues que se vaya con todo y su séquito, allá estarán mejor que aquí en 2025, al tiempo.

