El Zumbido del Moscardón: El Nerón Macuspano: Francisco Alejandro Leyva Aguilar (11:00 h)

Oaxaca de Juárez, 30 de agosto. La pretensión de López de enterrar al Poder Judicial ha despertado la incertidumbre de los mercados internacionales y la devaluación en un 20 por ciento de nuestra moneda frente al dólar. No hace mucho, los chairos presumían el súper peso a 16 unidades por dólar y en solo tres mañaneras, esa fortaleza se desplomó, lo que confirma que nuestra economía está sostenida con alfileres.

Pero si causó la incertidumbre en los mercados internacionales que hicieron volátil nuestra moneda, lo que está pasando dentro de nuestro país es aún más grave y parece que el peje no se da cuenta del problema que está causando. Sólo hay que recordar el triste y sangriento episodio de 1968 para acordarnos de lo que es capaz un régimen autoritario y un grupo de jóvenes enterados e inconformes.

Las manifestaciones del miércoles, jueves y viernes de los estudiantes de derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), aunque no lo parezca, tienen preocupado al “Nerón de Macuspana”, como llama Raymundo Rivapalacios al peje en su columna y diría que con mucho tino porque si en algo se caracterizó el Nerón Romano, fue en incendiar Roma. Guardadas las proporciones, el peje esta haciendo lo mismo en México.

Hice un ejercicio entre algunos conocidos amigos míos que son obradoristas y les pregunté si tenían información suficiente y fidedigna de lo que representa la Reforma al Poder Judicial que propone el peje y su corcholata y, no esperaba menos, me respondieron como merolicos diciéndome que el Poder Judicial es un nido de ratas, que hay muchísima corrupción y que por eso el pueblo debe escoger a quienes serán nuestros juzgadores.

Pedí ejemplos de corrupción a mis interlocutores y, claro no hubo una sola denuncia, ellos solo repiten. Les pregunté si habían tenido experiencia de un problema con el Poder Judicial donde hubiese sido afectados por a corrupción, ninguno de ellos ha tenido problemas con la ley y ¿entonces?, ¿dónde está la corrupción?

Claro que también les pregunté si conocían las consecuencias de la aprobación de esa reforma, sobre todo en asuntos como la devaluación del peso y la preocupación de los mercados internacionales con los que México tiene acuerdos. Ellos no atinan a razonar, para los chairos el peso se devaluó por asuntos internacionales y no por la reforma y quienes se han manifestado en contra, lo hacen porque son “injerencistas”.

¿Qué me dicen esas respuestas chairas?, la verdad me preocupan, no por su convicción, sino porque repiten exactamente lo que el sistema les dice y eso quiere decir que la maquinaria propagandística del peje, da resultados en las mentes infantiles de quienes lo escuchan y le creen y eso es peligroso.