El Zumbido del Moscardón: El montaje: Francisco Alejandro Leyva Aguilar (09:30 h)

Oaxaca de Juárez, 11 de julio. Lo dijimos aquí hace algunas columnas y no fue premonición, simplemente este gobierno hace las cosas con las patas, sin planeación, sin estrategia, sin profesionalismo, son conciencia… sin madre en pocas palabras.

El viejito loco, ya inauguró el primer tramo del tren maya. Lo hizo frente a los trabajadores, porque causalmente no hubo invitados de honor ni ceremonia, solo un banderazo de arranque donde estaban dos mujeres ondeando banderas y él.

La toma abierta, ofrece una visión muy amplia de la “inauguración” y puede observarse el sitio vacío, pero además el carrito de rieles que empuja al vagón del ya inaugurado tren maya, es decir un montaje como al estilo Genaro García Luna, de ese tamaño es el desastre de este gobierno.

Y mientras el estulto presidente que tenemos se hace tonto y hace tontos a sus seguidores diciendo que “cumplió su palabra”, una plataforma de Pemex, estalla en la sonda de Campeche y hay heridos y además desaparecidos, pero es más importante para el iracundo presidente, demostrar que el tren maya funciona, aunque no sea cierto.

Para el peje es más importante el montaje del tren maya, que el asesinato de Luis Martín Íñiguez en Tepic que ha causado un revuelo internacional porque la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Colectivo Artículo 19, se han pronunciado para que el gobierno esclarezca los hechos, encuentre y castigue a los culpables.

Eso, claro al peje no le importa. El tiene dos prioridades hoy que son inflar a sus corcholatas que están de flojera y pena ajena e, in contrario sensu, desinflar a la que él mismo proyectó en su show mañanero, claro me refiero a Xóchitl Gálvez.

Todo el discurso de la agenda Setting hoy es prerrogativa indiscutible de la hidalguense que tiene en jaque a Palacio Nacional pero también a partidos como el Movimiento Ciudadano donde hay una facción que quiere sumarse a la Alianza va Por México, candidatura que le puede favorecer a la senadora Bertha Xóchitl.

El peje lo dijo y lo sabe. Ya no se le puede estar dando atole con el dedo a los ciudadanos y por eso está muy preocupado porque mientras en un restaurante la impresentable Claudia Shienbaum sale por piernas e insultada, a Xóchitl Gálvez la reciben con vítores a donde se para y eso tiene al peje más iracundo e insoportable que nunca.

Los mexicanos no somos tontos y vemos que todo el país está inundado de publicidad de las corcholatas de amlo, principalmente de Claudia, de Marcelo y de Adán y uno se pregunta ¿de dónde salen tantos recursos para la promoción de las corcholatas?, porque una posibilidad bien puede ser el presupuesto público.

Si no hay medicinas en los hospitales, si hace falta inversión en oncológicos para los niños con cáncer, si no hay medicinas para enfermos crónicos degenerativos, si no hay mantenimiento en el metro de la Ciudad de México, bien puede ser que esos recursos se estén gastando en las campañas del oficialísimo.

Y si no es de ahí, entonces peor, puede provenir de asuntos ilícitos, del narcotráfico por ejemplo como bien lo denunció en vida Porfirio Muñoz Ledo que apenas murió el domingo pasado, quizá de un coraje al ver que su creación, sucumbió ante los caprichos del nuevo impresentable, es decir del peje.

Claro que el Instituto Nacional Electoral (INE) debe investigar de posibles dineros calientes en la elección interna de Morena, porque los morenos son muy dados a recibir ese tipo de financiamiento, ya vimos a la alcaldesa de Chilpancigo, reunirse con miembros de un grupo criminal, grabada en video y aún libre y sin denuncia.

Norma Otilia Hernández es la alcaldesa que primero negó haberse reunido con el líder del grupo delictivo “los Ardillos”, pero luego subieron un video donde se observa dicha dama en compañía muy amena con el líder del grupo criminal.

Por las simulaciones del peje, por la flojera que dan las corcholatas y por la evidencia de que algunos morenos tienen nexos con el crimen organizado, Morena está perdiendo terreno a un año de la elección más grande y, por las circunstancias, más importante que vayamos a tener los mexicanos y qué bueno que así sea.

No podemos permitirnos como Nación, volver al autoritarismo presidencial por ninguna circunstancia y por eso hay que echar a morena y al peje del Palacio Nacional y devolverle a México su vida democrática y sus instituciones fuertes.

A México lo quiere conquistar el populismo, pero México será su tumba en todo el continente y Xóchitl Gálvez, será su verdugo… al tiempo.

