El Zumbido del Moscardón: El hígado de López: Francisco Alejandro Leyva Aguilar (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 4 de abril. Si el corazón del peje anda fallando, el que tiene intacto y produciendo hiel a borbotones, es su hígado. Refina más hiel el hígado de López que gasolina la refinería de Dos Bocas y eso se nota en las declaraciones del “German Moster” que despacha en Bucareli cuando afirma que investigará a Lorenzo Córdova, Ciro Murayama y Edmundo Jacobo.

No es casual ni fortuito que Adán Augusto López haya advertido de una posible investigación al Consejero Presidente que ayer dejó el cargo, y al Consejero Ciro Murayama que fueron quienes decidieron enfrentar los embates de López en contra del Instituto Nacional Electoral (INE) al que trató primero de desaparecer, luego de mutilar y al final, como no pudo, introducir en él a incondicionales suyos como Guadalupe Taddei.

La defensa del INE que protagonizaron Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, fue ejemplar por legal y motivó a muchos millones de personas a sumarse a la defensa de nuestro órgano electoral que a lo largo de las décadas desde su inicio, ha ido evolucionando y transformándose para volverse una institución reconocida y premiada en varios países del mundo, incluso copiada.

Las declaraciones de “German Moster” han provocado que algunos ex presidentes del INE y académicos, vean en un futuro muy próximo, denuncias por parte del presidente de Morena Mario Delgado en contra de los funcionarios salientes del INE, más por venganza política que por irregularidades en las funciones que desempeñaron.

José Antonio Crespo, analista político sostuvo “si suena a persecución, a venganza, porque solo lo hacen con sus adversarios. ¿Cómo es posible que Delfina Gómez que ya fue señalada como delincuente por parte del Tribunal Electoral puerta competir y a lo mejor va a ser gobernadora?.

El analista expone que si hay pruebas de alguna irregularidad, se debe investigar y sancionar, pero subraya que debido a la animadversión del “presidente” -las comillas son mías- hacia estos personajes, pareciera que se trata de una estrategia para enjuiciarlos ante la opinión pública. Es decir “se trata de desprestigiarlos mediáticamente. Acusan, dan por hecho que son corruptos, -pero- no demuestran nada y no aclaran”.

Las narrativa del peje para justificar su autoritarismo y el desconocimiento de las leyes, es descalificar a sus adversarios, a todos y crear la percepción ante la opinión pública que él tiene la razón, el problema es que el INE tiene una muy buena reputación y la defensa que hicieron Murayama y Córdova no se basó en palabrerías, sino en artículos de la ley.

En esto también coincide el ex presidente del Instituto Federal Electoral (IFEI), antecedente del INE Luis Carlos Ugalde quien afirma que solo se trata de desprestigiarlos, pues considera que no hay irregularidades en el cobro de liquidaciones y en el pago de retiro de quienes concluyen su periodo, por lo que al final, todas las acusaciones y denuncias de Morena y el gobierno, quedarán en retórica y estridencia.

“Es un hecho que Morena desde el Consejo General y la Cámara de Diputados, pedirá un proceso de investigación, presentará denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR), presentará otro tipo de recursos legales para tratar de castigarlos por su presunto abuso o presuntos actos de irregularidades financieras, sin embargo el hecho es que toda su gestión se basa en lo que dice la ley, su liquidación y su pago por el retiro, por el seguro individualizado, está en la ley, no hay ninguna cuestión que sea ilegal, así que no habría nada de sustancia”, indica Luis Carlos Ugalde.

Y en ese sentido están las consideraciones de varios ex funcionarios del INE y académicos prestigiados que ven en las declaraciones de Adán Augusto, una interpretación de la hiel que emana el hígado del peje. Eso de que “o están con la transformación o en contra de la transformación”, palabras de peje, son indicadoras de que, si no lo obedeces, te vas a meter en problemas con él, no con las leyes, sino cónsul hígado.

Sin embargo México es un país que ha avanzado en la democracia reformando las leyes electorales para avanzar, para evolucionar y la reforma presentada por el peje y Morena, es a todas luces involutiva, contraria a la Constitucionalidad en que vivimos y por eso, sin posibilidad de éxito, a menos que en 2024, Morena tenga una mayoría absoluta en el Congreso de la Unión y pueda acabar con la vida institucional de México.

Por eso el corazón del peje le anda fallando pero también por eso destila hiel por todos lados. Vemos a un “presidente”, así en minúsculas y entre comillas, cada vez más iracundo, cada vez más desesperado por el rumbo que ha tomado su “movimiento”, cada vez más acabado por las manifestaciones de colectivos en su contra como los campesinos que exigieron que se respetara el precio de garantía del maíz de 7 mil pesos por tonelada que prometió en campaña.

Así que por más que quiera desprestigiar a los Consejeros salientes del INE, la ciudadanía sabe que lo hace por venganza y que esas investigaciones solo serán retórica estridente como dice Luis Carlos Ugalde pero no tendrán ninguna trascendencia como ha pasado con Lozoya o como la consulta para enjuiciar a expresidentes ¿acaso hay alguno preso?

