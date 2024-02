El Zumbido del Moscardón: El grito nacional: Francisco Alejandro Leyva Aguilar (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 19 de febrero. Imposible no hablar de la #MarchaPorLaDemocracia que tuvo lugar en las 32 entidades del país, y también en ciudades de Estados Unidos y Europa y hay que remarcarlo y dejarlo claro. No fue una marcha en apoyo a Xóchitl Gálvez Ruiz, ni a los partidos políticos de oposición, fue una marca a favor de la democracia pero ¿por qué los ciudadanos marcharon en favor de la democracia?, ¿acaso está en riesgo?

El jueves pasado Carlos Loret de Mola entrevistó a uno de los historiadores contemporáneos de más influencia en nuestro país y en e mundo. Enrique Krauze estuvo en Latius para hablar justamente de la marcha por la democracia que se efectuó ayer domingo y me quedo con algo que dijo: “no importan los partidos políticos, ni los gobiernos que quieran destruir la democracia, siempre habrá un ciudadano que la proteja”.

Ciudadano dice Enrique Krauze es una persona que se involucra en lo que pasa en su entorno, en su sociedad, es un miembro activo del Estado, titular de derechos políticos y sometido a sus leyes. El Historiador dice que la palabra ciudadano es una palabra “nobilísima” y por tanto explicó que la marcha ciudadana, no tiene ni una connotación política, ni mucho menos de apoyo a nadie, simplemente considera que la democracia, debe defenderse.

Explicó también, como lo hizo de la misma manera Lorenzo Córdova ante cientos de miles de mexicanos en la plancha del zócalo capitalino y para millones por la internet, que la democracia en México está corriendo riesgos importantes derivados de acciones que el Gobierno Federal pretende imponer vía reformas constitucionales.

Vivir en democracia -eso entiendo yo- es vivir en libertades constitucionales, en libertades establecidas en nuestra Carta Magna; por ejemplo en libertad de votar sin presiones de ningún tipo y, si nos damos cuenta, el “presidente”, un día si y otro también se involucra en la toma de decisiones quitándole el carácter de paritaria e imparcial a la elección que tendrá lugar el 2 de junio de 2024.

La libertad democrática también es la separación de poderes, también es la rendición de cuentas, también es conocer el destino de los recursos públicos, lo es el derecho a una salud de excelencia y a una educación igual, la libertad democrática es la libre expresión de las ideas sin que haya represalias por pensar diferente.

Justamente esas libertades están en riesgo en esta elección y por eso millones de mexicano a lo largo y ancho del país, salieron a las calles como ciudadanos patriotas y demócratas que son, con sus propios recursos, sin acarreos, sin camiones, sin refrescos y tortas, sin dinero de por medio porque lo que buscan, es que México siga siendo un país democrático y no propiedad de una sola persona.

Me fui a dar una vuelta a la marcha aquí en mi estado natal Oaxaca y pensé que por ser un bastión morenista, no iba a encontrar un buen aforo de personas y me sorprendió encontrarme con unas mil marchando como sabemos hacerlo los oaxaqueños: marmotas, banda de música y mucho folklore, tanto que hasta los turistas -que había bastantes- se tomaron fotos como si se tratara de una fiesta.

Me sorprendió de igual manar que había muchas personas de la tercera edad, es decir beneficiarios de los programas clientelares del “presidente” y bastantes jóvenes. Eso como quiera que sea es un indicativo de que, hasta en ciudades netamente morenistas como Oaxaca, hay personas que sienten que la democracia se está perdiendo y que la tiranía le está ganando la batalla.