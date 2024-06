El Zumbido del Moscardón: El estado fallido: Francisco Alejandro Leyva Aguilar (09:00 h)

Ahí, la gente que se quedó, no va a tardar en salir porque los comunicados del crimen organizado, les han pedido que se pongan a trabajar y a los jóvenes de 18 años los someten para que trabajen para las organizaciones delincuenciales. No hay entonces para dónde hacerse más que emigrar hacia otros lugares más seguros pero ¿hay seguridad en México?

Casas quemadas, vehículos incendiados, familias mutiladas por el crimen organizado, miedo, terror, pavor de vivir es la constante en Tila Chiapas ante la mirada atónita e inútil de las fuerzas del orden que no pueden hacer absolutamente nada porque están obligados a “abrazar” a los delincuentes, mientras vigilan impasibles el éxodo de personas desplazadas.

Hay un estado de sitio en Tila Chiapas y pareciera que no hay gobierno. Rutilo Escandón o está maniatado o coludido con el crimen organizado porque no se puede entender de otra forma la inacción del gobierno del estado en un problema mayúsculo como el que vive este municipio y otros más de Chiapas donde carteles poderosos de la droga se disputan territorios.

¿Y el gobierno federal?, ese como ya sabemos, tiene como premisa fundamental NO INTERVENIR y al contrario, abrazar a los delincuentes por instrucciones del Jefe de las Fuerzas Armadas de México, así que los pobres pobladores de Tila, no tienen más remedio que abandonar sus hogares y no para buscar un mejor futuro, sino para preservar la vida.