El Zumbido del Moscardón: El discurso del odio: Alejandro Leyva Aguilar (08:00 h)

Oaxaca de Juárez, 22 de diciembre. Pregunta seria ¿por qué asesinan a periodistas?, respuesta seria: porque el ejercicio periodístico incomoda al poder y eso no sucedería si el poder recayera en personas honradas. Pasa entonces que la investigación periodística sobre actos de corrupción desde el poder, le pega directamente al discurso de quienes lo ostentan, toda vez que sus hechos, contradices a sus dichos.

En este desastroso sexenio de López, han asesinado en México a 39 periodistas y en casi todos los casos, los comunicadores estaban investigando actos de corrupción de políticos locales. Esa cifra ha hecho que México sea el país más peligroso para ejercer el periodismo en el mundo, incluso después de Ucrania que está en lucha por la invasión que sufrió por Rusia.

El atentado en contra de Ciro Gómez Leyva la noche del pasado jueves, ha puesto otra vez a México en el ojo del mundo y, todo iba bien si al peje no se le hubiera ocurrido arremeter otra vez en contra de comunicador del grupo imagen.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), ha dicho que México se colocó en el primer lugar entre los países más peligrosos para ejercer el periodismo y lo más preocupante es que entre el 90 y 95% de los casos, quedan en la impunidad y eso es un gran “motivador”, dice Jorge Canahuati, ex titular de la SIP, para que sigan asesinando periodistas.

“No es posible que un estado como el Mexicano no pueda proteger a aquellos periodistas que realmente ha sido documentado que están amenazados y, peor aún, no poder aclarar los asesinatos, ahí es donde una cuestiona la voluntad de algunos sectores políticos o algunos gobiernos”, sostuvo Canahuati.

Jorge, atribuye em parte esa violencia a “la campaña que se ha profundizado en los últimos años de estigmatización de los periodistas. De Trump hasta Bolsonaro, Bukelele y no hablemos de López Obrador, que todavía en su programa mañanero tenía una sección para cuestionar a los periodistas, en vez de poder, como funcionario público, aclarar o explicar, las situaciones que se le reportan”.

De acuerdo a los expresado por Jorge Canahuati, es el poder quien debiera defender a la libertad de expresión y a quienes la ejercemos, pero en este país de los “otros datos”, lo que sucede es justamente al revés, desde el poder, el ejercicio periodístico es descalificado y quienes documentan actos de corrupción del actual gobierno, no solo son estigmatizados, sino también perseguidos.

Pareciera de locos que Carlos Loret de Mola, enfrente un juicio penal, porque dio a conocer un video, en el que se observa al hermano del “presidente”, así en minúsculas y entre comillas, recibiendo dinero en efectivo que no declaró a hacienda y que presuntamente es del erario chiapaneco. ¿Quién es el delincuente?, ¿el reportero que evidencia la corrupción o el corrupto que recibe dinero?

No hace mucho (el 13 de diciembre), puse un twitter que tiene un alcance inusual, lleva algo así como 40 mil personas alcanzadas y muchos comentarios donde algunos me aseguran que “sostenga esa afirmación en un juzgado”… yo no hice afirmaciones en mi post, hice preguntas y parece que el sentido de esas preguntas incomodó a los de la cuatroté que mandaron a sus granjas de bots a amenazarme.

A los periodistas visibles como Carlos Loret, Víctor Trujillo o el propio Ciro Gómez, no solo se les persigue con los instrumentos del estado, también se les acusa; pero a los que no somos tan visibles, nos mandan a manadas de bots a intimidarnos.

En ese gobierno de la cuatroté, el periodismo disidente, el periodismo con razonamiento, con datos y con investigación, se le persigue de muchas maneras y eso, a diferencia de otros sexenios, está causando la muerte de decenas de nuestros compañeros.

Antes, si te metías con el narco, como el semanario Zeta de Tijuana y su director Raúl Blancornelas corrías riesgos en tu labor periodística, hoy son más peligrosos los políticos -y más el que despacha en Palacio Nacional- que los propios criminales.

Sumémosle a eso, el discurso polarizador y el tumor cerebral que tienen los seguidores de amlo y las condiciones están dadas para que los asesinatos de periodistas, sigan sucediendo en nuestro país con total impunidad como le gusta al peje.

@leyvaguilar

Facebook: Francisco Alejandro Leyva Aguilar

Instagram: leyvaguilar

