El Zumbido del Moscardón: El diferendo: Francisco Alejandro Leva Aguilar (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 4 de diciembre. “Los curas de la Iglesia Católica son hipócritas”, dice el peje en una clara provocación a la grey católica en México, todo porque en su visita a la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), los Obispos católicos expusieron su preocupación por dos asuntos de toral importancia en esta administración: la crisis migratoria y la descomposición del tejido social.

La última de las preocupaciones de los sacerdotes católicos, ya ha cobrado la vida de al menos 7 de ellos, sobre todo en donde el crimen organizado tiene presencia, por eso los Obispos determinaron que en nuestro país se vive una crisis social y recordemos que la descomposición del tejido social, puede llevarnos a una revuelta armada.

Las conclusiones de la CEM, molestaron a López en sobremanera y por eso el peje los llamó hipócritas, porque el inquilino de Palacio Nacional, ya lo sabemos, ataca con toda la fuerza de su lengua a quienes disienten de él, pero este frente abierto por López le puede traer serios problemas a su administración.

Él se siente un mesías salvador del pueblo mexicano, pero si algo tiene el “pueblo bueno y sabio”, es que de ninguna manera permite que te metas con dos cosas que para ellos son sagradas: la madre biológica y la madre Iglesia y en México hasta 2020 había un promedio de 77.7 por ciento de población que se declaró católica.

El frente que acaba de abrir el peje, es lo suficientemente grande como para que se preocupe, porque además cuenta con un instrumento de difusión que no es una mañanera, sino que se repite al día varias veces en todo el país que son las celebraciones eucarísticas y desde el púlpito -ya lo hemos constatado en varios municipios- los curas le atizan fuerte contra la cuatroté y contra el falso mesías.

Tal vez un priista, un panista, un perredista o un emecista no pueda hablar mal del peje ante la opinión pública porque el pueblo no los considera con la suficiente autoridad moral para descalificar al macuspano, pero a grey católica por supuesto que no solamente tiene autoridad moral, sino divina para descalificarlo y ¡vaya que lo hacen!.

Claro que las preocupaciones del episcopado mexicano son válidas. México vive una crisis migratoria y humanitaria sin parangón y por supuesto que el tejido social se ha roto gracias a la polarización que López ha hecho desde su púlpito mañanero, por eso la preocupación de los curas, pero también les preocupa que ellos siempre habían criticado las fallas gubernamentales en sendos escritos a diferentes Presidentes, pero nunca se habían topado con una cerrazón necia como la de Andrés.

Dice el Episcopado Mexicano que en México no hay paz, porque no puede haberla sin VERDAD y JUSTICIA y éstas dos condiciones no se ven por ningún lado en la administración del tabasqueño. López, es un MENTIROSO CONTUMAZ, ES UN MITÓMANO TENAZ Y OBSTINADO y por su obcecación, tiene la mente nublada para garantizar la JUSTICIA, en sus “otros datos”, los buenos son los que le creen todo lo que dice y los malos, los que nos damos cuenta de su mitomanía.

Por tanto, el pueblo bueno y sabio es el que vota por morena y el malo, el que no comulga con la mentira y el engaño, pero que lo diga yo como columnista independiente, no pesa mucho, sin embargo si lo dice la Conferencia del Episcopado Mexicano, entonces las cosas cambian porque si el peje tiene a su ejército de “cuervos” de la Nación, los Obispos tienen a decenas de miles de sacerdotes por todo el país, en todas las comunidades que pueden llevar el mensaje de que el peje es el maligno.