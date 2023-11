El Zumbido del Moscardón: El detallito: Francisco Alejandro Leyva Aguilar (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 1 de noviembre. El colmo del cinismo. López propone que la extinción del fideicomiso del Poder Judicial (PJ), es decir, los 15 mil millones de pesos que le quiere quitar a los trabajadores del PJ, vayan a parar a la reconstrucción de Acapulco y no estaría mal, si los legítimos dueños del dinero eso determinaran, pero esta es una ocurrencia más del peje que, como sea, de la manera más vil, quiere mermar al poder judicial federal.

Si hay un guardado de unos 50 mil millones de pesos en el Tren Maya que no se han ejercido ¿por qué no destina ese recurso a la reconstrucción de Guerrero?, ese dinero que está en la Hacienda Pública y que los mexicanos sabemos que existe, debe ser ocupado en la inmediata rehabilitación de las casas de los ciudadanos, comida y agua necesarias en estos momentos y después -si sobra- en la reconstrucción de la infraestructura hotelera que es de lo que viven en el Puerto más visitado de México.

López le habla al lumpen, a la masa, al jodido que no tiene ya nada qué perder para decirles que los miembros del Poder Judicial, son malos y no son patriotas porque van a interponer recursos de inconstitucionalidad para recuperar sus privilegios y como la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se convertirá en juez y parte, el peje tendrá la narrativa perfecta para pisar al Poder Judicial.

Yo no creo que haya un solo miembro del Poder Judicial que no quiera aportar algo, aunque sea una lata de atún para ayudar a los damnificados de Guerrero, pero será lo que sea su voluntad, lo que humanamente puedan dar, no todos los recursos ganados laboralmente, no el patrimonio completo que han creado durante décadas en sus luchas laborales.